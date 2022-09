Hongkong od pondelka ruší povinnú karanténu pre prichádzajúcich

Hongkong 23. septembra (TASR) - Hongkong od pondelka 26. septembra ruší povinnú karanténu, ktorú nahradia miernejšie opatrenia. Karanténu pre ľudí prichádzajúcich na jeho územie zaviedol v roku 2020 v obavách so šírenia koronavírusu. TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA.



Ľudia prichádzajúci do Hongkongu si budú tri dni po príchode sledovať zdravotný stav a nebudú môcť chodiť do reštaurácií a podobných zariadení. Na štvrtý deň po negatívnom výsledku testu dostanú prostredníctvom aplikácie povolenie na voľný pohyb. Na šiesty deň musia opäť absolvovať test.



Po novom pred cestou do Hongkongu stačí v priebehu 24 hodín pred odletom absolvovať antigénový test - namiesto doteraz vyžadovaného PCR testu v priebehu 48 hodín. Pasažieri budú testovaní aj na letiskách, nebudú však musieť čakať na výsledky. Doteraz museli stráviť tri dni v karanténe v hoteli a následne počas štyroch dní sledovať svoj zdravotný stav.



Hongkonské úrady zaviedli prísnu povinnú karanténu po začiatku pandémie v marci 2020 a jej dĺžka pre prichádzajúcich bola v istom období až tri týždne, pripomína DPA. Karanténu od polovice budúceho mesiaca ruší aj Taiwan.