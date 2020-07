Hongkong odložil voľby do legislatívnej rady

Hongkong 31. júla (TASR) - Hongkonské úrady odložili v dôsledku koronavírusovej krízy voľby do legislatívnej rady, ktoré sa mali konať v septembri. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Dnes vám musím oznámiť najťažšie rozhodnutie za posledných sedem mesiacov... a to odloženie volieb do legislatívnej rady," uviedla na tlačovej konferencii správkyňa Hongkongu Carrie Lamová.



Voľby do hongkonskej 70-člennej legislatívnej rady boli naplánované na 6. septembra 2020.



Hongkong po opätovnom rozšírení koronavírusu zaviedol prísnejšie opatrenia s tým, že od stredy musí všetkých 7,5 milióna obyvateľov na verejnosti nosiť rúška, reštaurácie môžu ponúkať len jedlo so sebou, stretnúť sa na verejnosti môžu len dvaja ľudia z rôznych domácnosti a ak pravidlo porušia, hrozí im pokuta do výšky 625 dolárov.