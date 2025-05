Hongkong otvára univerzity pre študentov, ktorých vyháňajú z USA

Hongkong 24. mája (TASR) - Hongkong chce ponúknuť štúdium na svojich univerzitách tým zahraničným študentom, ktorí budú nútení vzdať sa štúdia na Harvardskej univerzite. Táto ponuka je reakciou na rozhodnutie administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá chce Harvardskej univerzite zakázať prijímať zahraničných študentov.



Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, ktorá zároveň uviedla, že federálna sudkyňa Allison Burroughsová v piatok vydala dočasné nariadenie, ktoré bráni americkej vláde v tom, aby Harvardskej univerzite odobrala certifikát pre program pre zahraničných a výmenných študentov v USA (SEVP).



Prudká eskalácia Trumpovho dlhodobého sporu s touto prestížnou univerzitou prišla v čase, keď medzi Washingtonom a Pekingom pretrváva napätie v súvislosti s obchodom a ďalšími otázkami.



Hongkonská ministerka školstva Christine Choi v piatok vyzvala miestne univerzity, aby pozvali „vynikajúcich študentov z celého sveta“ a zjednodušili podmienky ich prijatia. Dodala, že miestne univerzity môžu využiť vládne opatrenia vrátane uvoľnenia maximálnych limitov pre zahraničných študentov, aby prilákali do Hongkongu ešte viac študentov.



Na tieto výzvy reagovala Hongkonská univerzita vedy a techniky (HKUST), ktorá vyzvala zahraničných študentov zapísaných na Harvarde, ako aj všetkých, ktorí dostali ponuku navštevovať túto elitnú školu, aby pokračovali vo svojom štúdiu na HKUST.



HKUST avizuje, že záujemcom ponúkne zjednodušené prijímacie konanie i akademickú podporu, aby im uľahčila adaptáciu na novú školu aj prostredie.



Harvardská univerzita je na prvom mieste v najnovšom rebríčku najlepších univerzít sveta, ktorý vydáva US News and World Report, zatiaľ čo HKUST sa nachádza na 105. pozícii v rebríčku s 2000 miestami, doplnila AFP.



Medzitým vláda v Pekingu odsúdila „politizáciu spolupráce v oblasti vzdelávania“ a uviedla, že krok Washingtonu voči Harvardskej univerzite „len poškodí imidž a medzinárodné postavenie Spojených štátov“.



Podľa údajov univerzity je na Harvarde zapísaných približne 1300 čínskych študentov, čo predstavuje približne pätinu čínskych študentov študujúcich v zahraničí.



Americké vysoké školy a univerzity sa v Číne považujú za majáky akademickej slobody. V Číne tiež prevláda názor, že univerzity v USA ponúkajú vyššiu mieru akademickej slobody — slobodu skúmať a vyjadrovať myšlienky bez strachu z vládnej cenzúry — a v porovnaní s inštitúciami v Číne aj náročnejšie akademické programy.



Mnoho študentov z Číny cestuje do USA s cieľom získať prístup k takémuto vzdelaniu v presvedčení, že im to pomôže uspieť akademicky aj profesionálne. Tento trend badať v Číne už roky.



V súčasnosti na Harvardskej univerzite študuje takmer 6800 zahraničných študentov pochádzajúcich z viac ako 100 krajín, doplnila agentúra AP.