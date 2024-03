Parlament v Hongkongu prijal nový zákon o národnej bezpečnosti

Hongkong 19. marca (TASR) - Hongkonský parlament v utorok jednohlasne prijal nový zákon o národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nový zákon udeľuje tresty za trestné činy rozdelené do piatich kategórií: zrada, vzbura, odcudzenie štátnych tajomstiev a špionáž, sabotáž s ohrozením národnej bezpečnosti a vonkajšie zasahovanie. Za krádež štátnych tajomstiev hrozí až 20 rokov vo väzení a za trestné činy spojené s velezradou a vzburou doživotie.



Správca Hongkongu John Lee utorok označil za historický deň pre Hongkong a dodal, že zákon do platnosti vstúpi 23. marca. Bude fungovať popri zákone o národnej bezpečnosti, ktorý v Hongkongu v júni 2020 zaviedol Peking. Reagoval ním na rozsiahle prodemokratické protesty.



Nový zákon bol podľa Leeho potrebný na vyplnenie medzier, ktoré zostali po zavedení čínskeho zákona. Ten sa zameriava na odštiepeneckú a rozvratnú činnosť, terorizmus a spoluprácu so zahraničnými silami.



Spojené štáty, Británia a Európska únia upozorňujú, že nová legislatíva bola prijatá urýchlene pritakávačmi v hongkonskom parlamente a môže ešte viac obmedziť občianske slobody v Hongkongu.



Británia svoju bývalú kolóniu vrátila pod čínsku správu v roku 1997 na základe miniústavy. Tá mu na základe princípu "jedna krajiny, dva systémy" na 50 rokov zaručuje isté slobody vrátane autonómie v oblasti legislatívy a súdnictva.