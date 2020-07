Hongkong je na pokraji rozsiahleho rozšírenia koronavírusu

Hongkong 29. júla (TASR) - Hongkong je na pokraji "rozsiahleho" rozšírenia nového druhu koronavírusu, ktoré by mohlo ochromiť nemocnice, uviedla v stredu najvyššia predstaviteľka mesta Carrie Lamová, zatiaľ čo tamojšie úrady zaviedli doteraz najprísnejšie karanténne opatrenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Od stredy musí všetkých 7,5 milióna obyvateľov na verejnosti nosiť rúška. Reštaurácie budú môcť ponúkať len jedlo so sebou.



Stretnúť sa na verejnosti budú môcť len dvaja ľudia z rôznych domácnosti a ak pravidlo porušia, hrozí im pokuta do výšky 625 dolárov.



Najnovšie opatrenia sú snahou spomaliť prudký nárast nových prípadov ochorenia. Od začiatku júla v Hongkongu zaznamenali vyše 1000 nových prípadov, čo je viac ako 40 percent celkových prípadov, odkedy sa vírus do tohto mesta dostal.



Už šiesty deň hlási Hongkong vyše 100 nových prípadov denne. "Sme na pokraji rozsiahlej epidémie, ktorá môže viesť k ochromeniu nášho zdravotníckeho systému a môže stáť životy našich obyvateľov, najmä tých starších," uviedla Lamová vo vyhlásení, ktoré predstavilo nové opatrenia.



Odkedy sa koronavírus začiatkom roka rozšíril z Číny, Hongkong bol jedným z prvých zasiahnutých miest.



Spočiatku malo mesto pozoruhodný úspech pri zvládaní pandemickej situácie. Čiastočne tomu dopomohlo nosenie rúšok a účinné sledovanie šírenia nákazy, ktoré prvýkrát zaviedli v roku 2003 po rozšírení smrtiaceho vírusu SARS.



V júni už v meste nezaznamenali žiadne miestne šírenie infekcie. Vírus sa však do oblasti opäť dostal a zdravotnícke úrady sa snažia vystopovať zdroj najnovšieho vypuknutia.



Niektorí pripisujú vinu výnimkám zo 14-dňovej povinnej karantény, ktoré vláda udelila nevyhnutným pracovníkom vrátane vodičov nákladných áut prekračujúcich hranice, posádkam lietadiel a lodí či niektorým vedúcim pracovníkom výroby.



Odvtedy však pre niektoré z týchto skupín miestna vláda opäť sprísnila opatrenia.



Hongkong taktiež oznámil plán na stavbu dočasnej 2000-lôžkovej nemocnice, ktorá sa bude nachádzať blízko letiska. Čínske úrady ponúkli Hongkongu pri stavbe pomocnú ruku.