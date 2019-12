Počas protivládnych protestov v Hongkongu bolo zadržaných už 6022 ľudí

Hongkong 9. decembra (TASR) - Až 6022 ľudí bolo zadržaných a 16.000 dávok slzotvorného plynu vypálených počas už šesť mesiacov prebiehajúcich protivládnych protestov v Hongkongu. Informovala o tom v pondelok hongkonská polícia, píše agentúra AP.



Jedenásť osôb zadržali cez uplynulý víkend počas razií, pri ktorých sa našli rôzne zbrane, ktoré mali byť údajne použité na nedeľňajšej demonštrácii. Na tej sa podľa organizátorov zúčastnilo približne 800.000 ľudí.



Dvanásť ďalších osôb zadržala polícia v pondelok pre podozrenia z výroby benzínových bômb.



Doteraz bolo počas prodemokratických demonštrácií vystrelených 10.000 striel z gumových projektilov a 493 príslušníkov poriadkových síl utrpelo zranenia, dodala polícia.



Pri nedeľňajšom proteste, ktorý mal prevažne pokojný priebeh, došlo podľa agentúry Reuters k založeniu požiaru pred súdnymi budovami. Protestujúci hádzali benzínové bomby a vládne budovy posprejovali grafitmi.



Hongkong, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, zažíva protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".