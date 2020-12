V Hongkongu zatkli osem prodemokratických aktivistov

Hongkong 8. decembra (TASR) – Osem hongkonských prodemokratických aktivistov vrátane troch bývalých poslancov tamojšieho parlamentu zatkli v utorok v Hongkongu pre účasť na protivládnom proteste. Ide o ďalší zo série zásahov hongkonských úradov proti demokratickej opozícii, informuje agentúra AFP.



Všetci zadržaní sú podozriví z podnecovania, organizovania a účasti na "nedovolenom zhromaždení" z 1. júla, za čo im hrozí trest odňatia slobody do päť rokov.



Polícia totožnosť zatknutých nezverejnila, len oznámila, že ide o osoby vo veku 24 až 64 rokov. Miestne médiá však informovali, že medzi zadržanými je aj bývalý poslanec a aktivista Leung Kwok-hung, približuje agentúra Reuters.



Vo väzbe okrem toho skončili aj ďalší exposlanec Eddie Chu, bývalý šéf hongkonskej Demokratickej strany Wu Chi-wai a aktivista Figo Chan, ktorý je organizátorom každoročných zhromaždení pripomínajúcich prechod Hongkongu z britskej pod čínsku správu.



K utorňajšiemu zatýkaniu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Spojené štáty uvalili sankcie na 14 vysokopostavených čínskych predstaviteľov v reakcii na novembrové rozhodnutie Pekingu o vylúčení prodemokratických zákonodarcov z hongkonského parlamentu.



Deň predtým, v pondelok, hongkonská polícia zadržala osem ľudí vo veku 16-34 rokov pre účasť na nedávnej demonštrácii na Čínskej univerzite v Hongkongu.



Masové protivládne protesty sa v Hongkongu, ktorých účastníci protestovali proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, pravidelne konali od júna 2019. Trvali zhruba sedem mesiacov a zúčastnili sa na nich milióny ľudí.



Ustali až v dôsledku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a po zavedení nového bezpečnostného zákona z 30. júna, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou. Previnilcom hrozia väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.