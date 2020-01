Počas novoročného pochodu v Hongkongu zatkli 400 ľudí

Hongkong 1. januára (TASR) - Hongkonská polícia zatkla počas stredajšieho mohutného novoročného prodemokratického pochodu "približne 400 ľudí". Pochod sprevádzali potýčky medzi políciou a demonštrantmi z tvrdého jadra, uviedla agentúra AFP.



Podľa polície bolo dôvodom zatýkania nezákonné zhromažďovanie a držanie útočných zbraní. Polícia tiež požiadala organizátorov ukončiť pochod skôr, ako bolo plánované. Podľa organizátorov sa pochodu zúčastnilo viac ako milión ľudí.



Novoročný pochod vyústil do chaotických scén, keď polícia zasiahla niekoľkokrát voči davu slzotvorným plynom. Násilie prepuklo počas prevažne pokojného pochodu občanov. Polícia informovala, že radikálni, v čiernom oblečení mladíci, sa odčlenili od hlavnej skupiny demonštrantov a zaútočili na banky a bankomaty kladivami či zápalnými bombami. Ničili svetelné signalizačné zariadenia pre chodcov, vytrhávali dlažobné kocky z chodníkov a zatarasili cesty vo finančnej štvrti mesta. Práve banky a podniky prepojené s pevninskou Čínou sú častým terčom tvrdého jadra protestujúcich, pripomína agentúra AP.



Účastníci pochodu niesli transparenty vyzývajúce na ďalší boj za nezávislosť a oslobodenie Hongkongu.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Prodemokratickí demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".