Hongkongská polícia zhabala materiál na výrobu zápalných bômb

Hongkong 31. decembra (TASR) - Hongkonská polícia v utorok objavila materiál na výrobu množstva zápalných bômb. Skrýšu prezradili podozrivé osoby, ktoré boli zadržané v ten istý deň.



Policajti našli dostatok benzínu na vyrobenie stovky zápalných bômb, ktoré mali byť zrejme použité počas plánovaných protivládnych protestov zameraných na narušenie tohtoročných novoročných osláv, informuje agentúra DPA.



Polícia počas razie, ktorú podnikla o 13.00 h miestneho času (07.00 h SEČ), zhabala celkovo 60 litrov benzínu a 51 sklenených fliaš.



Na základe príslušného hongkongského zákona za útok pomocou zápalných bômb alebo jeho pokus hrozí páchateľom týchto činov až 20-ročné väzenie, uviedla polícia.



Silvestrovský polnočný ohňostroj bol pre obavy o bezpečnosť v Hongkongu zrušený.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".