Hongkong pozastavil objednané dodávky vakcíny od AstraZenecy

Hongkong 9. apríla (TASR) - Hongkong v piatok potvrdil, že požiadal spoločnosť AstraZeneca, aby pozastavila dodávky svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Dôvodom sú obavy zo závažných vedľajších účinkov a z toho, či je vakcína dostatočne účinná proti novým variantom koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Európsky regulačný úrad EMA tento týždeň oznámil, že očkovacia látka od AstraZenecy môže u niektorých ľudí spôsobovať veľmi zriedkavé krvné zrazeniny. To vyvolalo reťazovú reakciu krajín, ktoré prestali túto vakcínu podávať ľuďom pod určitou vekovou hranicou.



Británia sa vo štvrtok snažila potlačiť obavy z vakcíny a vyhlásila, že prípadné vedľajšie účinky sú krajne zriedkavé - a že riziko vážneho priebehu ochorenia covid je oveľa väčšie.



Šéfka zdravotníctva v Hongkongu Sophia Chanová v piatok uviedla, že mesto požiadalo spoločnosť AstraZeneca, aby mu neskôr v tomto roku už nedodávala zásielky, ako bolo pôvodne plánované.



"Myslíme si, že nie je potrebné, aby AstraZeneca v priebehu tohto roka dodávala mestu vakcíny," uviedla Chanová. Doplnila, že Hongkong sa chce "vyhnúť znehodnoteniu vakcín alebo ich plytvaniu, keďže ich je celosvetovo nedostatok".



Bohatý Hongkong už zabezpečil dobré zásoby vakcín pre svojich 7,5 milióna obyvateľov. Podpísal zmluvy na 7,5 milióna vakcín so spoločnosťami BioNTech/Pfizer a s čínskou firmou Sinovac. Obe už začali dodávky posielať.



Chanová informovala, že Hongkong sa takisto obzerá aj po iných vakcínach, ktoré môžu byť účinnejšie proti novším variantom koronavírusu.



Začiatkom tohto týždňa popredný expert na verejné zdravotníctvo a poradca vlády David Hui vyzval Hongkong, aby nahradil AstraZenecu novou jednodávkovou vakcínou vyrobenou spoločnosťou Johnson and Johnson.



Husto zaľudnený Hongkong bol jednou z prvých lokalít na svete, ktoré zasiahla nákaza koronavírusu, ale prísny sociálny odstup a všeobecné nosenie rúšok pomohli udržať počet nakazených tesne nad 11.000 a počet úmrtí na 205.



Hoci zásobovanie vakcínami je plynulé, tempo očkovania je pomalé, lebo ľudia vláde nedôverujú, keď Peking tvrdo zasahuje proti hongkonským podporovateľom demokracie.



Zatiaľ dostalo prvú dávku len 529.000 ľudí.



Vakcínu od čínskej firmy Sinovac schválili v zrýchlenom procese napriek tomu, že údaje z klinických skúšok nezverejnila v odbornom časopise, kde by ich posúdili kolegovia experti.