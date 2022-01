Hongkong pre COVID-19 zakázal tranzit pasažierom z vyše 150 krajín

Hongkong 14. januára (TASR) - Pasažieri z viac než 150 krajín budú mať zákaz tranzitu cez Hongkong, oznámilo v piatok tamojšie letisko. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej ide o najnovšie posilnenie prísnych protipandemických opatrení v oblasti cestovného ruchu.



Opatrenie sa vzťahuje na cestujúcich z tzv. skupiny A, do ktorej Hongkong zaradil vysoko rizikové oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu. "Preprava cestujúcich a tranzitné služby cez medzinárodné letisko v Hongkongu pre všetky osoby, ktoré sa za uplynulých 21 dní zdržiavali v oblastiach v skupine A, budú pozastavené," uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke letiska.



Obmedzenie vstúpi do platnosti v nedeľu 16. januára a bude platiť jeden mesiac, približuje AFP.



Hongkong má podobne ako Čína politiku nulovej tolerancie covidu, vďaka ktorej tam zaznamenali od vypuknutia pandémie len 12.690 prípadov nákazy a 213 súvisiacich úmrtí.



Táto osobitná administratívna oblasť Číny vykonáva od začiatku pandémie prísne kontroly na svojich hraniciach a pri výskyte lokálnych ohnísk nákazy používa cielené lockdowny.