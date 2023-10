Hongkong pred príchodom tajfúnu zatvára školy a vydal výstrahu T8

Hongkong 8. októbra (TASR) - Hongkong v nedeľu vydal tretie najvyššie meteorologické varovanie pred príchodom tajfúnu Koinu. V meste sa preto zastavili niektoré dopravné služby a zavreli sa školy. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Hongkonské meteorologické observatórium (HKO) varovalo pred silným vetrom a intenzívnymi dažďami, keďže Koinu sa pohybuje smerom k ústiu Perlovej rieky. Vyzvalo tiež verejnosť, aby sa v prípade búrky vyhýbala nízko položeným oblastiam. V prípade silnejších nárazov vetra posúdi vyhlásenie varovania vyššieho stupňa.



Varovanie "T8" pre tajfún Koinu je tretie najvyššie v desaťstupňovom hongkonskom systéme. Vyhlasuje sa pri rýchlosti vetra 117 kilometrov za hodinu.



Koinu udrel vo štvrtok na južnú a centrálnu časť Taiwanu. Meteorologická stanica tam na Orchideovom ostrove v stredu v noci namerala stabilnú rýchlosť vetra až 198,7 kilometra za hodinu s nárazmi až do 342,7 kilometra za hodinu. Zariadenie sa krátko na to pokazilo.



Pred mesiacom hlavné finančné centrum Ázie zasiahol tajfún Saola a v Hongkongu vtedy platil najvyšší stupeň výstrahy "T10". Týždeň na to mesto postihli najhoršie dažde za posledných 140 rokov. Voda zaplavila stanice metra a nákupné centrá, spôsobila zosuvy pôdy a vyžiadala si niekoľko obetí.