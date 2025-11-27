< sekcia Zahraničie
Hongkong preverí všetky bytové komplexy, na ktorých prebiehajú opravy
Rozsiahly požiar v bytovom komplexe v mestskej štvrti Tchaj Po si vyžiadal najmenej 44 obetí, viac než 270 ďalších osôb je nezvestných a stav vyše 40 zranených je kritický, uviedli miestne úrady.
Autor TASR
Hongkong 27. novembra (TASR) - Hongkonské úrady po najnovšom smrteľnom požiari skontrolujú všetky bytové komplexy, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, uviedol vo štvrtok najvyšší predstaviteľ mesta. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Vláda okamžite zabezpečila kontroly všetkých bytových komplexov v meste, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, aby sa preskúmala bezpečnosť lešenia a stavebných materiálov,“ uviedol predseda vlády Hongkongu John Lee v príspevku na Facebooku.
Rozsiahly požiar v bytovom komplexe v mestskej štvrti Tchaj Po si vyžiadal najmenej 44 obetí, viac než 270 ďalších osôb je nezvestných a stav vyše 40 zranených je kritický, uviedli miestne úrady.
Príčina požiaru zostáva nejasná, v stredu popoludní ho klasifikovali ako núdzovú situáciu najvyššieho piateho stupňa. S veľkou pravdepodobnosťou k jeho rozšíreniu prispelo bambusové lešenie a ochranné siete. Tento typ lešenia je povolený v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda už začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.
„Vláda okamžite zabezpečila kontroly všetkých bytových komplexov v meste, na ktorých prebiehajú rozsiahle opravy, aby sa preskúmala bezpečnosť lešenia a stavebných materiálov,“ uviedol predseda vlády Hongkongu John Lee v príspevku na Facebooku.
Rozsiahly požiar v bytovom komplexe v mestskej štvrti Tchaj Po si vyžiadal najmenej 44 obetí, viac než 270 ďalších osôb je nezvestných a stav vyše 40 zranených je kritický, uviedli miestne úrady.
Príčina požiaru zostáva nejasná, v stredu popoludní ho klasifikovali ako núdzovú situáciu najvyššieho piateho stupňa. S veľkou pravdepodobnosťou k jeho rozšíreniu prispelo bambusové lešenie a ochranné siete. Tento typ lešenia je povolený v Hongkongu ako v jednom z posledným miest na svete. Vláda už začiatkom tohto roka oznámila, že pre obavy o bezpečnosť zakáže jeho používanie pri verejných projektoch.