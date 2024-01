Hongkong pripraví vlastný zákon o národnej bezpečnosti, uviedli úrady

Hongkong 30. januára (TASR) - Hongkong vytvorí svoj vlastný zákon o národnej bezpečnosti hneď, ako to bude možné, uviedol v utorok správca Hongkongu John Lee. Dodal, že sa bude vzťahovať aj na trestné činy, ktoré nepokrýva zákon prijatý Pekingom v roku 2019. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V Hongkongu v roku 2019 prepukli rozsiahle prodemokratické protesty, keď do ulíc vyšli státisíce ľudí. Peking v reakcii zaviedol zákon o národnej bezpečnosti zameraný na prodemokratickú opozíciu a aktivity, ktoré Čína považuje za podvratné, separatistické, teroristické alebo konšpiračné.



Hongkonské úrady v utorok uviedli, že ich vlastný zákon - vyplývajúci z článku č. 23 hongkonskej ústavy - sa bude vzťahovať na päť trestných činov vrátane zrady, povstania a špionáže. "Je to ústavná zodpovednosť, ktorá nebola naplnená 26 rokov po návrate Hongkongu," uviedol Lee.



Britskú kolóniu Hongkong vrátili pod čínsku vládu v roku 1997 na základe miniústavy. Tá mu dáva za povinnosť vytvárať svoje vlastné zákony na boj proti siedmim trestným činom vrátane zrady a špionáže, píše AFP. Posledný pokus o takúto legislatívu v roku 2003 bol odložený po tom, ako proti nej v uliciach protestoval milión Hongkončanov.