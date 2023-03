Hongkong rozdáva bezplatné letenky,webstránky aerolínií boli preťažené

Hongkong 1. marca (TASR) - Webstránky leteckých spoločností, ktoré ponúkali bezplatné letenky do Hongkongu, boli v stredu preťažené. Na registráciu do systému pasažieri čakali aj viac ako dve hodiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Hongkonskí predstavitelia na začiatku februára spustili reklamnú kampaň "Hello Hong Kong". V jej rámci mesto rozdá až 500.000 bezplatných leteniek pre návštevníkov z celého sveta. Do prvého kola rozdávania leteniek sa zapojili aerolínie Cathay Pacific a Hong Kong Airlines. Toto kolo malo pôvodne trvať sedem dní, letenky sa však minuli už v stredu popoludní.



Ľudia sa na sociálnych sieťach sťažovali, že na webstránky neboli pripravené na online registráciu a niektorí preto museli čakať až dve hodiny. Spoločnosť Cathay Pacific uviedla, že všetkých 174.000 spiatočných leteniek z Thajska do Hongkongu sa v prvom kole iniciatívy minulo už hodinu po otvorení systému.



Prvé kolo rozdávania leteniek bolo zamerané na juhovýchodnú Áziu. V ďalšej fáze v júli Hongkong ponúkne 80.000 leteniek len svojim vlastným obyvateľom.



Počas koronavírusovej pandémie sa Hongkong do veľkej miery riadil čínskou stratégiou nulovej tolerancie covidu a prísne opatrenia uvoľňoval miernejším tempom než okolité krajiny. Aj po otvorení hraníc s Čínou zostala návštevnosť Hongkongu na pomerne nízkej úrovni.



Agentúra AP pripomína, že v roku 2019 Hongkongu navštívilo 56 miliónov turistov. Nasledujúce tri roky pandémie miestny turizmus a ekonomiku značne poškodili, pričom vlaňajší hrubý domáci produkt (HDP) klesol v porovnaní s rokom 2021 o 3,5 percenta.