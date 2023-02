Hongkong sa snaží prilákať turistov bezplatnými letenkami a poukazmi

Hongkong 2. februára (TASR) - Hongkong sa rozhodol v rámci najnovšej turistickej kampane "Hello Hong Kong" rozdávať bezplatné letenky a poukazy, aby tak prilákal späť návštevníkov zo zahraničia. Vo štvrtok to oznámili tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Počas koronavírusovej pandémie sa Hongkong do veľkej miery riadil čínskou stratégiou nulovej tolerancie covidu a prísne opatrenia uvoľňoval miernejším tempom než okolité krajiny. Aj po otvorení hraníc s Čínou však zostala návštevnosť Hongkongu na pomerne nízkej úrovni.



Tamojší predstavitelia preto vo štvrtok spustili novú kampaň "Hello Hong Kong" a dodali, že mesto rozdá až 500.000 bezplatných leteniek, aby mohlo privítať návštevníkov z celého sveta.



"Hongkong je teraz priamo prepojený s pevninskou Čínou a nebude už ani izolácie, ani karantény," uviedol šéf správy Hongkongu John Lee (Li Ťia-čchao). Dodal, že ide o výbornú príležitosť pre návštevníkov, obchodných partnerov či investorov.



Návštevníci budú môcť využívať aj rôzne špeciálne ponuky, poukazy a ďalšie výhody.



Agentúra AP pripomína, že v roku 2019 prišlo do Hongkongu 56 miliónov turistov. Počas nasledujúcich troch rokov pandémie koronavírusu však nedostatok návštevníkom miestny turizmus a ekonomiku značne poškodil, pričom vlaňajší hrubý domáci produkt (HDP) klesol v porovnaní s rokom 2021 o 3,5 percenta.