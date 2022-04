Štúdia: Silnú vlnu omikronu v Hongkongu vyvolala nízka zaočkovanosť

Hongkong/Washington 11. apríla (TASR) - Posledná intenzívna vlna pandémie choroby COVID-19 v Hongkongu súvisí podľa najnovšej americko-čínskej štúdie najmä s dvoma faktormi: s nízkou mierou zaočkovanosti proti koronavírusu a s nedostatočnou "prirodzenou imunitou" nadobudnutou po prekonaní covidu. TASR prevzala správu z agentúry APA.



Predmetnú správu o piatej vlne koronavírusu v Hongkongu, ktorá trvala od 6. januára do 21. marca a bola vyvolaná variantom omikron, zverejnili odborníci z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CCDC) na svojich webstránkach v piatok.



Ako priblížili, v uvedenom časovom období zaznamenali zdravotnícke úrady v Hongkongu 1.049.959 infikovaných a 5906 obetí na životoch. Svoj vrchol dosiahla táto vlna nákazy 4. marca, keď úrady hlásili 8764 nakazených na milión obyvateľov.



Počas 6. januára až 21. marca predstavovala úmrtnosť v Hongkongu 37,7 mŕtveho na milión obyvateľov, čo boli jedny z najvyšších čísel na svete od začiatku pandémie, uvádza sa v štúdii, ktorú viedol Dallas Smith z CDC.



"Od januára do marca v Hongkongu stúpol počet smrteľných obetí covidu: 96 percent z týchto prípadov bolo evidovaných vo vekovej skupine nad 60 rokov. Riziko úmrtia bolo u plne zaočkovaných o 20 percent nižšie než pri nezaočkovaných," zistili vedci.



Do 23. decembra 2021 sa dalo v Hongkongu proti covidu aspoň jednou dávkou vakcíny zaočkovať len 67 percent z ľudí, ktorí tak mohli spraviť, obe dávky dostalo 64 percent a posilňovaciu dávku päť percent osôb. Čím išlo o staršiu vekovú skupinu, tým bol počet zaočkovaných nižší. Pri osobách nad 80 rokov nebolo napríklad prvou dávkou zaočkovaných ani len 20 percent osôb. Prečo sa starší ľudia nechceli dať zaočkovať, podľa vedcov zatiaľ nie je jasné.



Imunitu voči covidu však bolo možné nadobudnúť len vakcináciou, keďže tamojšie úrady rovnako ako v pevninskej Číne zastávali – spočiatku úspešnú – stratégiu tzv. nulovej tolerancie covidu zameranú na potlačenie pandémie. Tá zahŕňala lokalizované lockdowny, hromadné testovanie a obmedzenia cestovania zo zahraničia.



V dôsledku tejto stratégie však mnohí obyvatelia covid neprekonali, čo spôsobilo, že v prípade, že prišli do kontaktu s vírusom, zostali nechránení. "Agresívna stratégia nulovej tolerancie covidu, ktorá bola pred variantom omikron úspešná, mohla k tejto nedbanlivosti (pri vakcinácii) prispieť," poznamenali autori štúdie.



APA však dodáva, že aktuálna kríza zrejme prispela k tomu, že mnohí ľudia sa rozhodli pre vakcináciu a miera zaočkovanosti sa u starších osôb už medzičasom zvýšila.