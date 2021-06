Hongkong sprísňuje cenzúru filmov

Hongkong 11. júna (TASR) - Najnovším cieľom prísneho bezpečnostného zákona v Hongkongu, ktorý vlani Čína zaviedla na tomto svojom poloautonómnom území, sa stanú filmy. Ako uviedla v piatkovom vyhlásení hongkonská vláda, cenzori dostanú v súvislosti s možným narušením národnej bezpečnosti za úlohu kontrolovať všetky filmové snímky. Píše o tom agentúra AFP.



Vedenie Hongkongu rozšírilo cenzúrne nariadenia, ktoré majú po novom sledovať, či nedošlo k "akémukoľvek skutku alebo činnosti, ktoré by sa mohli rovnať trestnému činu ohrozujúcemu národnú bezpečnosť".



Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína v meste zaviedla v júni, kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Obvineným hrozia tresty do výšky doživotia.



"Pri posudzovaní filmu ako celku a jeho účinku na divákov by mal cenzor brať ohľad na to, že jeho povinnosťou je predchádzať a zabraňovať skutkom alebo činnostiam ohrozujúcim národnú bezpečnosť. Musí si byť vedomý aj toho, že obyvatelia Hongkongu majú spoločnú zodpovednosť, čo sa týka zaistenia suverenity, jednoty a územnej celistvosti Čínskej ľudovej republiky," uvádza sa v zverejnených nariadeniach, ktoré nadobúdajú účinnosť s okamžitou platnosťou.



Hongkong sa najmä v minulosti mohol pochváliť nesmierne živou filmovou scénou a svetovými filmami. V súčasnosti prevládajú na regionálnej filmovej scéne však skôr čínske a juhokórejské veľkofilmy.



AFP približuje, že hoci filmy na území pevninskej Číny prechádzajú prísnou cenzúrou a do kín sa tam každoročne dostane len veľmi málo západných snímok, Hongkong dosiaľ uplatňoval omnoho miernejší prístup. Aktuálne však narastajú obavy, že tamojší predstavitelia chcú v omnoho vyššej miere kontrolovať kultúrnu a umeleckú sféru.



V marci napríklad cenzori po kritike zo strany propekinských novín len niekoľko hodín pred prvým komerčným premietaním stiahli oceňovaný dokument o hongkonských prodemokratických protestoch. Dôvodom boli práve obvinenia z porušenia zákona o národnej bezpečnosti. Tento rok miestna univerzita pre bezpečnostné obavy zrušila prestížnu fotografickú výstavu, ktorej témou témou boli masové protesty z roku 2019.