Hongkong spustil hromadné testovanie obyvateľstva na COVID-19

Hongkong 1. septembra (TASR) - V Hongkongu sa v utorok začalo hromadné testovanie obyvateľstva na nový druh koronavírusu. Dobrovoľné testy sú motivované snahou zvládnuť v poradí už tretiu vlnu epidémie nového koronavírusu, ktorá sa v Hongkongu začala koncom júna. Informovala o tom agentúra AFP.



Od soboty, keď sa spustila registrácia, sa na testovanie prihlásilo už približne 510.000 ľudí, čo predstavuje zhruba sedem percent z 7,5-miliónovej populácie Hongkongu.



Na prvý deň testovania - utorok - sú naplno zarezervované kapacity viac než polovice zo 141 komunitných testovacích centier. Testovanie sa začalo v utorok večer o 20.00 h miestneho času (02.00 h SELČ) a potrvá týždeň až dva v závislosti od záujmu verejnosti.



Počet ľudí, ktorých budú testovať v priebehu jedného dňa, je limitovaný, aby sa zabránilo riziku šírenia nákazy.



Na to, aby bolo možné odhaliť skryté prenosy vírusu a podarilo sa ukončiť aktuálnu vlnu epidémie v Hongkongu, sa podľa odhadov expertov bude musieť nechať otestovať až päť miliónov obyvateľov.







Nový koronavírus zasiahol Hongkong po prvý raz koncom januára. Odvtedy tam zaevidovali už 4811 prípadov nákazy a 89 súvisiacich úmrtí.



Zhruba 75 percent z uvedeného počtu nakazených bolo zaznamenaných do začiatku júla. Počas vrcholu tretej vlny epidémie pribúdalo koncom júla v Hongkongu denne okolo 150 prípadov. Odvtedy sa denné prírastky opäť znížili na jednociferné čísla - v pondelok evidovali len deväť nových prípadov.



Na aktuálnom rozsiahlom testovacom programe v Hongkongu sa podieľajú aj čínske firmy a čínski lekári, čo podľa AFP vyvolalo obavy Hongkončanov zo zberu dát o DNA testovaných osôb.



Hongkonská vláda opakovane odmietla obavy, že by malo dochádzať k odobratiu vzoriek DNA a prízvukovala, že testy nebudú odosielané do laboratórií v iných oblastiach Číny.



Znepokojenie spôsobuje aj skutočnosť, že samotné testovanie takého veľkého počtu ľudí prispeje k šíreniu vírusu. V Hongkongu momentálne platí na verejnosti zákaz stretávania sa viac ako dvoch ľudí.



Skupina hongkongských prodemokratických politikov a zákonodarcov vrátane známeho aktivistu Joshuu Wonga vyzvala na bojkot hromadného testovania.