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Hongkong stiahol obvinenie pre poškodenie plynovodu v Baltiku
Wan Wen-kuo bol obvinený z poškodenia plynovodu a podmorských telekomunikačných káblov vo Fínskom zálive v októbri 2023.
Autor TASR
Hongkong 18. novembra (TASR) - Hongkonská prokuratúra stiahla obvinenie proti čínskemu kapitánovi podozrivému z poškodenia plynovodu v Baltskom mori v roku 2023. Vyplýva to zo súdnych dokumentov zverejnených v stredu. Podľa miestnych médií sa úradom nepodarilo skontaktovať s kľúčovými svedkami. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Wan Wen-kuo bol obvinený z poškodenia plynovodu a podmorských telekomunikačných káblov vo Fínskom zálive v októbri 2023. Fínska polícia sa domnieva, že šesťtonová kotva hongkonskej nákladnej lode Newnew Polar Bear narazila do plynovodu Balticconnector medzi Fínskom a Estónskom a poškodila ho. Plynovod obnovil prevádzku v apríli 2024.
Obvinenie stiahli po tom, ako sa úradom nepodarilo zabezpečiť účasť kľúčových svedkov z pevninskej Číny na pojednávaní, informovali denníky Ming Pao a Sing Tao Daily. Čínske úrady oznámili v roku 2024 európskym krajinám, že podľa interného vyšetrovania incident spôsobila silná búrka.
Wan sa v stredu priznal k dvom menej závažným priestupkom. Dostal pokutu za pokračovanie v plavbe z Ruska do Číny bez dostatočného počtu kotiev a za nepredkladanie povinných denných hlásení. V Hongkongu ho zadržiavajú od mája 2025. Po stiahnutí obvinenia by sa mal dostať do starostlivosti imigračných úradov, ktoré zabezpečia jeho odchod do pevninskej Číny.
Wan Wen-kuo bol obvinený z poškodenia plynovodu a podmorských telekomunikačných káblov vo Fínskom zálive v októbri 2023. Fínska polícia sa domnieva, že šesťtonová kotva hongkonskej nákladnej lode Newnew Polar Bear narazila do plynovodu Balticconnector medzi Fínskom a Estónskom a poškodila ho. Plynovod obnovil prevádzku v apríli 2024.
Obvinenie stiahli po tom, ako sa úradom nepodarilo zabezpečiť účasť kľúčových svedkov z pevninskej Číny na pojednávaní, informovali denníky Ming Pao a Sing Tao Daily. Čínske úrady oznámili v roku 2024 európskym krajinám, že podľa interného vyšetrovania incident spôsobila silná búrka.
Wan sa v stredu priznal k dvom menej závažným priestupkom. Dostal pokutu za pokračovanie v plavbe z Ruska do Číny bez dostatočného počtu kotiev a za nepredkladanie povinných denných hlásení. V Hongkongu ho zadržiavajú od mája 2025. Po stiahnutí obvinenia by sa mal dostať do starostlivosti imigračných úradov, ktoré zabezpečia jeho odchod do pevninskej Číny.