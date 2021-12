UVIAZLI NA STRECHE NÁKUPNÉHO CENTRA: V Hongkongu vypukol požiar

Ľudia vychádzajú z obchodného centra World Trade Centre v obľúbenej obchodnej štvrti v Hongkongu 15. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hasiči stoja pred obchodným centrom World Trade Centre v obľúbenej obchodnej štvrti v Hongkongu 15. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hongkong 15.decembra (TASR) - Viac ako 300 ľudí uviazlo v stredu na streche hongkonského nákupného centra po tom, ako tam vypukol rozsiahly požiar, informoval denník South China Morning Post (SCMP).Požiar vypukol v budove nákupného centra World Trade Centre, zrejme v miestnosti, v ktorej sa nachádza elektrická rozvodňa. Prvé hlásenia o požiari dostali úrady o 12.37 h miestneho času.Kritickosť požiaru v Hongkongu merajú na stupnici od jedna do päť, pričom päť predstavuje najzávažnejšiu situáciu. Požiar v nákupnom centre bol ohodnotený na tretí stupeň.Podľa polície sa v nemocnici v súčasnosti nachádza staršia žena, ktorá sa počas požiaru nadýchala dymu a nie je celkom pri vedomí. Dymu sa okrem toho nadýchalo ešte ďalších sedem ľudí.Podľa hovorcu hongkonskej polície dostali úrady viacero hlásení o hustom dyme na schodisku v zadnej časti nákupného centra.Hovorca tiež uviedol, že podľa počiatočných informácií viac ako 100 ľudí po vypuknutí požiaru evakuovali na piate poschodie budovy, na ktorom sa nachádzajú vonkajšie priestory. Desiatky ľudí sú však podľa neho stále v reštauračných priestoroch.Okolo 13.30 h miestneho času svedkovia videli hasičov, ako sa s pomocou výsuvného rebríka snažia vyslobodiť z nižšieho poschodia budovy uviaznutých ľudí. Neskôr vyslobodzovali pomocou tohto rebríka aj ľudí, ktorí sa nachádzali na terase budovy na piatom poschodí. Do 14.00 h sa z budovy podarilo evakuovať približne 160 osôb.Podľa polície vyšetrovanie zatiaľ naznačuje, že požiar vypukol na jednom z nižších poschodí budovy v miestnosti s elektrickými poistkami. Následne sa požiar rozšíril na lešenie, ktoré obklopuje časť budovy.Nákupné centrum je totiž v rekonštrukcii. Väčšina obchodov je preto uzavretá a v nákupnom centre fungujú len reštaurácie. V časti budovy sa však nachádzajú aj kancelárske priestory. Väčšina uviaznutých ľudí sú teda práve hostia reštaurácii a ľudia z kancelárií.Podľa hovorkyne hongkonskej vlády neboli do 13.00 h miestneho času hlásené žiadne obete.