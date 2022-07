Najdlhšie žijúci samec pandy veľkej chovaný v zajatí uhynul

Čínska panda veľká An An oslavovala 28. júla 2015 svoje 29. narodeniny v Ocean Parku v Hong Kongu. Foto: TASR/AP

Hongkong 21. júla (TASR) - Najstarší samec pandy veľkej na svete chovaný v zajatí bol vo štvrtok utratený vo veku 35 rokov, čo u ľudí zodpovedá 105 rokom veku. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedla hongkonská zoologická záhrada Ocean Park, kde samec An An strávil väčšinu svojho života.An Anov zdravotný stav sa v posledných týždňoch zhoršil, výrazne sa znížila aj jeho fyzická aktivita i chuť do jedla. Po konzultácii s čínskymi odborníkmi jeho veterinári k utrateniu pristúpili vo štvrtok skoro ráno.Agentúra AFP informovala, že v pavilóne Ocean Parku, kde An An žil, vystavili kondolenčné knihy. Do hodiny od oznámenia o jeho smrti sa pod príspevkom na sociálnych sieťach objavili stovky príspevkov, v ktorých ľudia vyjadrovali ľútosť.Zábavný park a zoologická záhrada Ocean Park spresnil, že An Anov vek sa rovná 105 ľudským rokom. Narodil sa vo voľnej prírode v čínskej pevninskej provincii S'-čchuan a bol jedným z páru pánd, ktoré Peking daroval Hongkongu v roku 1999, pri príležitosti druhého výročia prevzatia správy nad mestom od Británie.V Ocean Parku žil An An so svojou družkou Jia Jia. Tvorili spolu úctyhodný pár, konštatovala AFP a spresnila, že Jia Jia bola zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov ako najstaršia žijúca panda a najstaršia panda v zajatí, keď v roku 2016 vo veku 38 rokov uhynula.Podľa Svetového fondu na ochranu prírody sa pandy vo voľnej prírode dožívajú v priemere 14 až 20 rokov.Ocean Park, ktorý vystavuje mnohé druhy zvierat vrátane mrožov, tučniakov a delfínov, má teraz dve pandy veľké, Ying Ying a Le Le, ktoré Honkongu v roku 2007 darovala Čína. Vedenie parku sa nádejalo, že pár by mohol mať mláďatá, zatiaľ sa tak však nestalo.Nedávno sa ale tieto pandy dostali na titulky novín, pretože po takmer desiatich rokoch nezáujmu začali vykazovať správanie ako pri párení.Svetový fond na ochranu prírody zaradil pandy veľké do kategórie "zraniteľné", pričom vo voľnej prírode žije 1864 jedincov tohto druhu.