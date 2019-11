V priestoroch polytechnickej univerzity demonštranti už zrejme nie sú

Hongkong 26. novembra (TASR) - V priestoroch polytechnickej univerzity v Hongkongu objavili v utorok mladú ženu v zlom zdravotnom stave. Tamojšie úrady sa však nedomnievajú, že by okrem nej zostali v objekte školy ešte nejakí ďalší protivládni demonštranti.



Po intenzívnom prehľadávaní areálu to v utorok oznámil rektor univerzity Alexander Wo. Možnosť, že nejakí demonštranti sa v rozľahlom areáli ešte ukrývať môžu, nevylúčil, avšak označil ju za "veľmi nepravdepodobnú", uviedla agentúra AP.



Tisícky demonštrantov okupovali vyše týždeň areál zmienenej univerzity, kde zablokovali vchody a pomocou bariér a zápalných fliaš bránili polícii vo vstupe. Študenti univerzitu obsadili po tom, ako v piatok 8. novembra zomrel 22-ročný študent Alex Čou. Ten podľahol zraneniam, ktoré utrpel niekoľko dní predtým počas protestov.



Polytechnická univerzita slúžila demonštrantom ako akási základňa pre potýčky s políciou, ktoré sa odohrávali pred ňou.



Wo uviedol, že žena, ktorú v areáli školy v utorok našli, má viac ako 18 rokov a nie je študentkou tejto univerzity. Mladej žene podľa jeho slov poskytli lekársku pomoc, pričom poradcovia sa ju snažia presvedčiť, aby sa vzdala.



Dodal, že vedenie univerzity sa s políciou dohodne na ďalšom postupe. Ak dospejú k názoru, že v areáli univerzity sa už nijakí demonštranti nenachádzajú, tak tieto priestory následne prehľadajú a odstránia z nich všetky nebezpečné látky vrátane výbušnín.



Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".