Hongkong v rámci hromadného testovania potvrdil šesť prípadov nákazy

Hongkong 3. septembra (TASR) - Iba šesť ľudí pozitívne otestovali v Hongkongu v rámci hromadného testovania na koronavírus, ktorého sa od utorka zúčastnilo 128.000 ľudí. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



U štyroch zo šiestich pozitívne testovaných pacientov potvrdili koronavírus ešte minulý mesiac.



K štvrtku sa do programu hromadného testovania prihlásilo 850.000 ľudí z celkového počtu 7,5 milióna obyvateľov. Program bude trvať týždeň.



Nízky počet objavených prípadov viedol ku kritike, že vládny program je drahý a neefektívny. Kritici sa zároveň obávajú, že tamojšia vláda môže údaje DNA, získané z testovania, poslať do Číny.



Hongkonská vláda tieto obavy opakovane odmietla a prízvukovala, že testy nebudú odosielané do laboratórií v iných oblastiach Číny.



Znepokojenie spôsobuje aj skutočnosť, že samotné testovanie takého veľkého počtu ľudí prispeje k šíreniu vírusu. V Hongkongu momentálne platí na verejnosti zákaz stretávania sa viac ako dvoch ľudí.



V Hongkongu sa začiatkom júla začala už tretia a zatiaľ najhoršia vlna koronavírusovej epidémie. Na jej vrchole táto metropolitná oblasť zaznamenávala až 100 prípadov denne. V júni pritom Hongkong niekoľko týždňov nepotvrdil ani jediný. Počet prípadov sa znížil po zavedení viacerých prísnych opatrení.



Okrem šiestich prípadov, ktoré Hongkong potvrdil v rámci hromadného testovania, potvrdili úrady ďalších osem prípadov. Celkovo hlásia od vypuknutia epidémie 4839 potvrdených prípadov infekcie; 93 ľudí chorobe COVID-19 podľahlo.