Hongkong od 1. júla zakáže všetky lety z Británie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 29. júna (TASR) - Hongkong od 1. júla zakáže všetky lety prichádzajúce zo Spojeného kráľovstva s cieľom obmedziť šírenie variantu delta koronavírusu SARS-CoV-2, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.Hongkonské úrady označili Britániu za "", čo predstavuje najvyšší v stupeň v rámci opatrení v oblasti cestovania. Zákaz vstúpi do platnosti od štvrtka 1. júla a bude sa týkať všetkých leteckých pasažierov prichádzajúcich zo Spojeného kráľovstva.Osoby, ktoré v nedávnom období strávili v Británii viac než dve hodiny, nebudú pustené na palubu žiadnych letov smerujúcich do Hongkongu. Lety smerujúce z tohto územia do Británie však opatrenie nezasiahne.Úrady uviedli, že rozhodnutie bolo prijaté na základe nedávneho zhoršenia pandemickej situácie v Británii, kde sa šíri variant vírusu s označením delta.V Spojenom kráľovstve v súčasnosti zaznamenávajú vysoké denné počty nových prípadov koronavírusu a väčšina z nich je spojená práve s touto mutáciou, píše BBC.Hongkong prvý prípad variantu delta hlásil minulý týždeň, pripomína BBC.Táto osobitná administratívna oblasť Číny v súvislosti s variantom delta už zakázala prílety z niekoľkých ďalších krajín vrátane Indonézie, Nepálu, Filipín, Pakistanu i Indie, kde tento variant po prvý raz zaznamenali.Zákaz v oblasti cestovania medzi Hongkongom a Britániou bol v platnosti aj v období od decembra 2020 do mája tohto roka.