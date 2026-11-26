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Hongkong varuje pred výtržnosťami v deň výročia ničivého požiaru
Najtragickejší požiar obytného komplexu na svete za posledné takmer polstoročie vypukol popoludní 26. novembra 2025 v komplexe Wang Fuk Court a vyčíňal dva dni.
Autor TASR
Hongkong 26. novembra (TASR) - Davy smútiacich ľudí vo štvrtok prinášali kvety na miesto ničivého požiaru, ktorý pred rokom zachvátil obytný komplex v Hongkongu a zahnyulo pri ňom 168 ľudí. Úrady v tejto čínskej osobitnej administratívnej oblasti zároveň varovali pred „prejavmi výtržníctva“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Najtragickejší požiar obytného komplexu na svete za posledné takmer polstoročie vypukol popoludní 26. novembra 2025 v komplexe Wang Fuk Court a vyčíňal dva dni. Plamene a dym bolo vidieť na kilometre ďaleko.
Rok po tragédii sa úrady v Hongkongu, kde Peking tvrdo zakročil proti prejavom nesúhlasu, obávajú, že spomienkové podujatia nadobudnú politický charakter, píše AFP. Neplánujú preto žiadnu oficiálnu pietnu spomienku, aj keď niektoré náboženské podujatia sa už uskutočnili.
Smútiaci nosili kytice do malého parku pri zničených budovách. Polícia pritom stála v úzadí. „Najprv som si myslela, že nám vyhradili veľký priestor,“ povedala Grace Chanová, ktorá prišla položiť na miesto kvet. „Príliš veľa obyvateľov Hongkongu zostáva ticho,“ dodala.
Druhý najvyšší predstaviteľ mesta Eric Chan uviedol, že vláda podporí „zákonné“ podujatia, zároveň však varoval pred „prejavmi výtržníctva“. Aj čínsky Úrad pre záležitosti Hongkongu a Macaa tento týždeň varoval pred pokusmi „vyvolávať chaos“ pod zámienkou spomienkových podujatí. Upozornil na „jednotlivcov s postrannými úmyslami, ktorí by mohli podnecovať nepokoje“.
AFP uviedla, že niektorí nemenovaní miestni novinári boli pri informovaní o požiari vystavení internému tlaku, pričom dostali pokyn stiahnuť z vysielania aj relácie, ktoré boli pôvodne naplánované. Hovorca hongkongskej vlády pre agentúru uviedol, že pokiaľ médiá konajú v súlade so zákonom, „neexistujú žiadne obmedzenia slobody vyjadrovať sa a kritizovať vládnu politiku“.
Organizácia Human Rights Watch však uviedla, že vláda administratínveho regiónu „používa praktiky Pekingu na umlčiavanie hlasov a sľubuje dosiahnutie spravodlivosti, ktorá zostáva v nedohľadne“.
V správe z minulého mesiaca, ktorú vypracovala vyšetrovacia komisia vedená sudcom, sa uvádza, že požiar zrejme spôsobila odhodená cigareta a následne sa plamene rýchlo šírili po ochranných sieťach na fasádach budov. Úrady tragédiu označili za súhru okolností, ktorá odhalila dlhodobé nedostatky v regulácii a laxný prístup k jej presadzovaniu. Polícia v súvislosti s požiarom zadržala 40 ľudí.
Minulý mesiac sa predseda hongkonskej vlády John Lee spolu s niektorými členmi svojho kabinetu ospravedlnil za zlyhania a ministerka zodpovedná za bytovú politiku odstúpila. Odborník na verejnú správu Sonny Lo však uviedol, že tlak zdola na vyvodenie zodpovednosti je nedostatočný pre „slabú“ občiansku spoločnosť, médiá a zákonodarný zbor.
V prípade komplexu Wang Fuk Court išlo o najsmrteľnejší požiarom obytnej budovy na svete od roku 1980. Žilo v ňom viac ako 4600 obyvateľov, 1700 z nich starších ako 65 rokov. Práve seniori tvorili najviac obetí - 114.
Najtragickejší požiar obytného komplexu na svete za posledné takmer polstoročie vypukol popoludní 26. novembra 2025 v komplexe Wang Fuk Court a vyčíňal dva dni. Plamene a dym bolo vidieť na kilometre ďaleko.
Rok po tragédii sa úrady v Hongkongu, kde Peking tvrdo zakročil proti prejavom nesúhlasu, obávajú, že spomienkové podujatia nadobudnú politický charakter, píše AFP. Neplánujú preto žiadnu oficiálnu pietnu spomienku, aj keď niektoré náboženské podujatia sa už uskutočnili.
Smútiaci nosili kytice do malého parku pri zničených budovách. Polícia pritom stála v úzadí. „Najprv som si myslela, že nám vyhradili veľký priestor,“ povedala Grace Chanová, ktorá prišla položiť na miesto kvet. „Príliš veľa obyvateľov Hongkongu zostáva ticho,“ dodala.
Druhý najvyšší predstaviteľ mesta Eric Chan uviedol, že vláda podporí „zákonné“ podujatia, zároveň však varoval pred „prejavmi výtržníctva“. Aj čínsky Úrad pre záležitosti Hongkongu a Macaa tento týždeň varoval pred pokusmi „vyvolávať chaos“ pod zámienkou spomienkových podujatí. Upozornil na „jednotlivcov s postrannými úmyslami, ktorí by mohli podnecovať nepokoje“.
AFP uviedla, že niektorí nemenovaní miestni novinári boli pri informovaní o požiari vystavení internému tlaku, pričom dostali pokyn stiahnuť z vysielania aj relácie, ktoré boli pôvodne naplánované. Hovorca hongkongskej vlády pre agentúru uviedol, že pokiaľ médiá konajú v súlade so zákonom, „neexistujú žiadne obmedzenia slobody vyjadrovať sa a kritizovať vládnu politiku“.
Organizácia Human Rights Watch však uviedla, že vláda administratínveho regiónu „používa praktiky Pekingu na umlčiavanie hlasov a sľubuje dosiahnutie spravodlivosti, ktorá zostáva v nedohľadne“.
V správe z minulého mesiaca, ktorú vypracovala vyšetrovacia komisia vedená sudcom, sa uvádza, že požiar zrejme spôsobila odhodená cigareta a následne sa plamene rýchlo šírili po ochranných sieťach na fasádach budov. Úrady tragédiu označili za súhru okolností, ktorá odhalila dlhodobé nedostatky v regulácii a laxný prístup k jej presadzovaniu. Polícia v súvislosti s požiarom zadržala 40 ľudí.
Minulý mesiac sa predseda hongkonskej vlády John Lee spolu s niektorými členmi svojho kabinetu ospravedlnil za zlyhania a ministerka zodpovedná za bytovú politiku odstúpila. Odborník na verejnú správu Sonny Lo však uviedol, že tlak zdola na vyvodenie zodpovednosti je nedostatočný pre „slabú“ občiansku spoločnosť, médiá a zákonodarný zbor.
V prípade komplexu Wang Fuk Court išlo o najsmrteľnejší požiarom obytnej budovy na svete od roku 1980. Žilo v ňom viac ako 4600 obyvateľov, 1700 z nich starších ako 65 rokov. Práve seniori tvorili najviac obetí - 114.