V Hongkongu navrhujú uznať niektoré práva pre páry rovnakého pohlavia

Hongkong 2. júla (TASR) - Hongkongská vláda v stredu oznámila, že navrhne novú legislatívu uznávajúcu niektoré práva párov rovnakého pohlavia, ktoré sa legálne zosobášili v zahraničí. Vláda tým napĺňa súdne nariadenie z roku 2023, ktoré ju poverilo vytvorením „alternatívneho právneho rámca“ potvrdzujúceho práva týchto párov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a novín South China Morning Post.



„Vláda odporúča legislatívu, ktorá by umožnila párom rovnakého pohlavia požiadať o registráciu v rámci novozriadeného registračného mechanizmu, aby ich vzťah mohol byť právne uznaný,“ uviedla hongkongská vláda.



Nová legislatíva sa zameriava predovšetkým na otázky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Páry rovnakého pohlavia by vďaka nej mohli mať právo na návštevy v nemocnici, rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti, zdieľanie informácií o zdravotnom stave či darovanie orgánov. Návrh by tiež uznal práva týkajúce sa posmrtných záležitostí.



Stredajší dokument nerieši práva týkajúce sa bývania, dedičstva alebo daní, pripomína AFP. Páry, ktoré sa budú môcť registrovať, musia byť legálne zosobášené v zahraničí a aspoň jedna osoba musí mať bydlisko v Hongkongu.



Podľa tajomníka pre ústavné a kontinentálne záležitosti Ericka Tsanga budú o tejto otázke zákonodarcovia diskutovať vo štvrtok.



„V spoločnosti existujú rôzne názory na právne uznanie vzťahov párov rovnakého pohlavia... Musíme to starostlivo zvážiť a... nájsť rovnováhu, aby sme sa vyhli spôsobeniu sociálnych rozporov a ovplyvneniu sociálnej harmónie,“ uviedla vláda. Podľa prieskumu verejnej mienky podpora manželstiev párov rovnakého pohlavia v Hongkongu v roku 2023 dosiahla 60 percent.



Sudcovia najvyššieho súdu v prelomovom rozhodnutí z roku 2023 zamietli právo osôb rovnakého pohlavia na manželstvo. Vláde však nariadili do dvoch rokov vytvoriť „alternatívny právny rámec“ pre LGBTQ+ páry.