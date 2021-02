Hongkong schválil použitie čínskej vakcíny firmy Sinovac

Hongkong 18. februára (TASR) - Hongkong schválil vo štvrtok použitie protikoronavírusovej vakcíny čínskej biofarmaceutickej firmy Sinovac na svojom území. Vláda tejto čínskej administratívnej oblasti tak urobila dva dni po tom, čo hongkonský odborný tím odporučil v zrýchlenom konaní použitie tejto látky na očkovanie tamojšieho obyvateľstva, informuje agentúra AFP.



Prvých milión dávok vakcíny od Sinovacu by do Hongkongu malo doraziť v piatok. Vakcinačná kampaň sa tam začne 26. februára, pričom prioritne zaočkovaní budú zdravotníci a seniori.



Hongkonský odborný tím v utorok jednohlasne schválil použitie čínskej vakcíny, ktorej výhody podľa neho prevažujú nad možnými rizikami po použití očkovacej látky. Tamojších predstaviteľov však teraz čaká neľahká úloha presvedčiť obyvateľov Hongkongu, aby sa vakcínou dali zaočkovať, keďže ich nedôvera k čínskej vláde je hlboko zakorenená, pripomína AFP.



Hongkonská vláda doteraz objednala 22,5 milióna dávok vakcíny od troch výrobcov - firiem Sinovac, BioNTech a AstraZeneca. Na schválenie tamojším regulačným úradom čaká už len vakcína od spoločnosti AstraZeneca.



Prvé dávky vakcíny od BioNTechu by do Hongkongu mali doraziť koncom februára. Obyvatelia si budú môcť vybrať, ktorou vakcínou sa dajú zaočkovať.



Na rozdiel od ostatných dvoch spoločností firma Sinovac ešte z tretej fázy klinických testov svojej vakcíny neposkytla údaje renomovaným lekárskym časopisom na ich overenie. Hongkonská vláda však čínskemu Sinovacu udelila výnimku a dáta preto posudzoval priamo tím expertov, podľa ktorých účinnosť vakcíny dosiahla 62,3 percenta.



Vakcínu zo Sinovacu klinicky testovali v Turecku, Brazílii a Indonézii, pričom všetky zmienené štúdie vykazovali rozdielnu mieru jej účinnosti.



Vedci v Brazílii označili ešte v januári vakcínu za 78-percentne účinnú pri symptomatických prejavoch ochorenia, neskôr však informovali, že jej celková účinnosť je len niečo vyše 50 percent. Vyššiu mieru účinnosti vakcíny od Sinovacu hlásili výskumníci z Indonézie (65 percent) a Turecka (91 percent), do tamojších štúdii sa však zapojilo primálo dobrovoľníkov na to, aby boli ich výsledky dostatočne presvedčivé.



Agentúra AFP však dodáva, že svetové zdravotnícke orgány považujú za prospešnú akúkoľvek vakcínu, ktorej účinnosť je vyššia než 50 percent.