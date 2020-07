Hongkonská vláda vylúčila z volieb 12 prodemokratických aktivistov

Hongkong 30. júla (TASR) - Tucet hongkonských prodemokratických aktivistov vylúčili zo septembrových volieb do legislatívnej rady, potvrdila vo štvrtok tamojšia vláda. Vyradení kandidáti označili tento krok za najnovší útok na kritikov Pekingu v tomto poloautonómnom čínskom meste.



"Hongkonská vláda odsúhlasila a podporuje rozhodnutie svojich členov neumožniť 12 nominantom účasť na tohtoročných voľbách do legislatívnej rady," uviedla vláda vo vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP. Podobné rozhodnutie môže postihnúť aj ďalších kandidátov, varovala vláda.



Podľa nej je obhajoba sebaurčenia, žiadanie intervencie zahraničných vlád alebo "vyjadrovanie námietok" voči novému zákonu o národnej bezpečnosti konaním, ktoré "nemôže skutočne" presadzovať miniústavu Hongkongu.



Vláda tvrdí, že nejde o "politickú cenzúru, obmedzovanie slobody slova či odopieranie práva uchádzať sa o kreslo v rade, ako vyhlasujú niektorí členovia danej komunity".



Toto rozhodnutie ešte viac prehlbuje politickú krízu v Hongkongu, analyzuje stanica BBC. Opoziční kandidáti dúfali, že vo voľbách získajú väčšinu po tom, ako Peking zaviedol v meste kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti. Vláda svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že títo kandidáti neboli spôsobilí uchádzať sa o daný úrad.



Medzi vylúčenými kandidátmi figurujú aj mediálne známi aktivisti Joshua Wong a Lester Shum.



Zmienený nový zákon ostro skritizovali západné vlády, avšak Čína tvrdí, že v Hongkongu, kde sa vlani odohrali niekoľkomesačné prodemokratické a často násilné protesty, je nevyhnutné znovu zaviesť stabilitu.



Ústredná čínska vláda v Pekingu schválila koncom júna zákon o národnej bezpečnosti pre územie Hongkongu po tom, ako hongkonskí predstavitelia neboli schopní podobný zákon schváliť lokálne.



Čína však prisľúbila Hongkongu, že bude mať vlastný vládny a právny systém na základe princípu "jedna krajina, dva systémy" až do roku 2047, teda 50 rokov po tom, ako Británia v roku 1997 odovzdala svoju bývalú kolóniu pod čínsku správu.



Medzi obyvateľmi Hongkongu vyvolal bezpečnostný zákon obavy, že im budú odopreté slobody a autonómia a úrady využijú zákon na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.