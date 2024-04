Hongkong vyhostil Poľku pracujúcu pre Reportérov bez hraníc

Hongkong 11. apríla (TASR) - Poľská právnička Aleksandra Bielakowska, spolupracujúca s organizáciou Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá presadzuje slobodu tlače, bola po šiestich hodinách zadržiavania na letisku vyhostená z Hongkongu. V stredu o tom informovala agentúra PAP.



RSF v stredu vydali vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že Bielakowska sa mala pridať k riaditeľovi ázijsko-tichomorskej pobočky RSF Cedricovi Alvianimu a ďalším novinárom, ktorí sledujú súdny proces Jimmmiho Laia, významného hongkonského mediálneho magnáta a majiteľa nezávislých novín Apple Daily. Tie sú známe svojim kritickým postojom voči komunistickým orgánom v Pekingu.



Laiovi, ktorý je obvinený z ohrozenia národnej bezpečnosti, hrozí doživotie. Bielakowska sa pre poľskú agentúru PAP vyjadrila, že letisková imigračná kontrola neudala jasný dôvod na deportáciu. Proces okomentovala slovami: "zdĺhavo skúmali moje dokumenty a vypytovali sa na dôvod mojej cesty."



Na letisku strávila dovedna šesť hodín, počas ktorých ju premiestňovali z miestnosti do miestnosti a opakovane ju i jej batožinu prehľadávali. Skončilo to tak, že jej odovzdali dokumenty, ktoré mala podpísať a následne bola informovaná, že bude "bezodkladne deportovaná".



Rebecca Vincentová, ktorá je riaditeľkou kampane RSF, vo vyhlásení uviedla, že tento skutok nemá obdobu, keďže Bielakowska si len plnila svoje povinnosti.



Poľská novinárka vo vyjadrení ďalej uviedla, že jej zadržanie poukazuje na to, ako veľmi sa vláda v Hongkongu obáva pracovníkov neziskových organizácií a aktivistov, ktorí sa snažia osvetliť utláčateľské prostredie v regióne. Hongkong bol kedysi známy stabilne slobodnou tlačou.