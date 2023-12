Za prípravu bombového útoku odsúdili v Hongkongu troch exštudentov

Hongkong 28. decembra (TASR) – Súd v Hongkongu odsúdil na šesť rokov väzenia devätnásťročného Ho Jü-wanga za prípravu bombového teroristického útoku. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Podľa súdu Ho Jü-wang v roku 2021 plánoval výrobu bomby a útok na budovy súdu, no policajné vyšetrovanie pokus zmarilo. Polícia v roku 2021 u odsúdeného urobila domovú prehliadku a našla nástroje určené na výrobu bômb. Údajne tiež našla odkazy, v ktorých mal Ho vyhlasovať, že jeho cieľom je destabilizácia Hongkongu, podnecovanie konfliktu medzi centrálnou vládou a inými entitami a vytvorenie odbojovej skupiny.



V prípade boli odsúdení aj Kwok Man-chej na dva a pol roka a Čche-weng Ho-jie-weng na šesť rokov väzenia. Súd oboch uznal vinným z plánovania výbuchu, ktorý by pravdepodobne spôsobil zranenie alebo poškodenie majetku. Tento skutok je alternatívou k teroristickému útoku a posudzuje sa podľa samostatného zákona.



Ho je menej známym aktivistom v prodemokratickom hnutí Hongkongu, jeho prípad však pritiahol pozornosť, pretože väčšina odsúdených bola v čase začiatku procesu študentmi.



Sudca Alex Lee vyhlásil, že ak by sprisahanie úspešne prebehlo, sociálne podmienky v Hongkongu by sa výrazne zhoršili. Ho sa včas priznal a neskôr s políciou spolupracoval, sudca mu preto znížil trest z pôvodných desiatich rokov na šesť.