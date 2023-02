Hongkong zakázal prechovávanie, užívanie a predaj kanabidiolu

Hongkong 1. februára (TASR) - V Hongkongu začalo v stredu platiť nové nariadenie, ktorým sa zakazuje prechovávanie, užívanie a predaj kanabidiolu (CBD) – čiže rovnaké pravidlá, ktoré sa v tejto ázijskej krajine vzťahujú na kokaín a heroín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



CBD je látka, ktorá sa nachádza v konope. Nemá však psychoaktívne účinky a v poslednom období nabrala na popularite ako účinný prostriedok proti bolesti, stresu, úzkosti a zápalom. Predáva sa vo forme žuvačiek, kávy či kozmetických prípravkov.



Hongkonskí predstavitelia však uviedli, že informácie o pozitívnych účinkoch CBD nie sú založené na reálnom vedeckom základe. Rozhodnutie zakázať predaj, užívanie a prechovávanie tejto látky odôvodnili tým, že z výrobkov obsahujúcich CBD by sa potenciálne dal vyrobiť tetrahydrokanabinol (THC), ktorý už psychoaktívne účinky má a v Hongkongu je zakázaný.



Za dovoz, vývoz alebo výrobu CBD môže hroziť trest od pokuty vo výške päť miliónov hongkonských dolárov (približne 590.000 eur) až po doživotné väzenie. Za prechovávanie tejto látky dostanú obyvatelia miernejšie tresty – sedem rokov väzenia či nižšiu peňažnú pokutu.



Hongkonské úrady ešte pred zavedením nového zákona do platnosti poskytli obyvateľom mesačnú lehotu, počas ktorej sa mohli beztrestne zbaviť zásob CBD. Podľa oficiálnych štatistík vyhodili Hongkončania do špeciálnych vládnych kontajnerov viac ako 77.000 produktov s obsahom kanabidiolu.



AFP pripomína, že CBD je legálny v Spojených štátoch, v niektorých európskych krajinách a tiež v Japonsku či Thajsku.