Hongkong zakáže vstup ľuďom bez trvalého pobytu

Hongkong 23. marca (TASR) - Hongkong v pondelok oznámil, že zakáže vstup na svoje územie všetkým ľuďom bez trvalého pobytu v mestskom štáte. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Opatrenie začne platiť o polnoci z utorka na stredu na dva týždne.



Hongkonské letisko takisto zastaví všetky tranzitné lety. Všetci tí, ktorí do Hongkongu prídu z Macaa alebo z Taiwanu, sa budú musieť podrobiť 14-dňovej karanténe.



Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová vyhlásila, že epidémia v Hongkongu sa rozšírila a je nutné prijať prísnejšie opatrenia. Ľudí varovala, aby ich neporušovali.



"Prípady porušenia karantény budeme prísne trestať," uviedla.



Polícia dosiaľ vystopovala piatich ľudí, ktorí porušili povinnú karanténu. Ďalších 36 prípadov polícia vyšetruje.



Hongkong na monitorovanie ľudí, ktorí by mohli byť nakazení koronavírusom, využíva elektronické náramky. Náramok dostáva každý, kto po návrate zo zahraničia musí zostať v karanténe a pod dohľadom lekárov.



Agentúra DPA uvádza, že Hongkong dosiaľ potvrdil 318 prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19.