Hongkong zasiahli po tajfúne najsilnejšie dažde za 140 rokov

Hongkong 8. septembra (TASR) – Rekordné dažďové zrážky spôsobili v Hongkongu v piatok záplavy, ktoré narušili cestnú a železničnú dopravu iba niekoľko dní po tom, ako mesto tesne uniklo vyčíňaniu supertajfúnu. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP.



Silné dažde sa začali vo štvrtok a počas hodiny do polnoci nameral Hongkonský meteorologický úrad (HKO) pri svojom sídle 158,1 milimetra zrážok, čo je najviac od začiatku meraní v roku 1884.



Miestni predstavitelia uviedli, že viaceré štvrte zaplavilo a prebiehajú záchranné operácie. Obyvateľov vyzvali, aby zotrvali na bezpečných miestach. Zranenia dosiaľ nehlásili, úrady však uzavreli školy a pozastavili vybavovanie nákladnej dopravy na hranici.



Tajfún Haikui spôsobil škody na Taiwane pred tým, ako v utorok udrel na pevninskú časť Číny v provincii Fu-ťien. Prívalové dažde, ktoré aktuálne sužujú Hongkong, priniesla podľa HKO brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená so zvyškami tohto tajfúnu. Voda zaplavila niekoľko vlakových staníc a cesty, čím sťažila premávku.



Prudký dážď hlási aj neďaleké mesto Šen-čen, kde už hlásili najvýdatnejšie zrážky od začiatku meraní v roku 1952. Podľa hongkonských úradov sa v Šen-čene tiež pripravovali na vypustenie priehrad, čo by mohlo spôsobiť záplavy v severnej časti Hongkongu.



Juh Číny predchádzajúci víkend v rýchlom slede po sebe zasiahli hneď dva tajfúny, Saola a Haikui. Podľa odborníkov klimatická zmena zvyšuje frekvenciu a intenzitu tropických búrok a prívalových dažďov.