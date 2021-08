Hongkong zavádza povinné očkovanie pre pracovníkov niektorých oblastí

Hongkong 2. augusta (TASR) – Štátni zamestnanci, učitelia a zdravotníci v Hongkongu sa budú musieť dať povinne zaočkovať. Tí, ktorí očkovanie odmietnu, sa budú musieť pravidelne testovať proti koronavírusu, pričom poplatok za test si uhradia sami. V pondelok to oznámila šéfka hongkonskej vlády Carrie Lamová, informovala agentúra AFP.



Šesť mesiacov po spustení očkovacieho programu je plne zaočkovaných iba 36 percent z celkového počtu 7,5 milióna obyvateľov Hongkongu. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo zatiaľ 48 percent populácie.



V pondelok preto Lamová oznámila, že očkovanie sa stane povinným pre pracovníkov štyroch oblastí – pre štátnych zamestnancov, zdravotníkov, pracovníkov domov dôchodcov a školských učiteľov. Miera zaočkovanosti ľudí pracujúcich v týchto sektoroch sa líši – od 70 percent medzi štátnymi zamestnancami po 47 percent v prípade učiteľov.



„Je tu veľmi veľa miesta na vylepšovanie," uviedla Lamová.



Tí, ktorí sa odmietnu zaočkovať, budú musieť dvakrát za týždeň podstúpiť testovanie, ktoré si uhradia z vlastných peňazí. Výnimku budú mať iba tí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov.



„Nemyslím si, že by zodpovedná vláda mala tolerovať to, že sa ľudia odmietajú dať zaočkovať z dôvodov, ktoré nesúvisia s ich zdravotným stavom," vyhlásila Lamová.



Hongkonská vláda má však napäté vzťahy s niektorými zo sektorov, pre ktoré zavádza tieto opatrenia. Len pred dvoma dňami vláda prerušila vzťahy s najväčším učiteľským zväzom, pretože jeho členovia podporovali hnutie za demokraciu. Zdravotníci zase hrali kľúčovú úlohu pri protestoch za demokraciu, ktoré sa v meste konali v roku 2019.



Počet prípadov nákazy koronavírusom je v meste dlhodobo veľmi nízky. Posledných 18 mesiacov je totiž Hongkong uzavretý pre väčšinu nerezidentov a všetci tí, ktorí do mesta predsa len dorazia, musia absolvovať dlhú karanténu v hoteloch na to špeciálne určených, vysvetľuje AFP.



Vďaka týmto opatreniam zaznamenali v Hongkongu od začiatku pandémie približne 12 000 prípadov nákazy a okolo 200 úmrtí. Lokálny prenos infekcie tam neevidujú už viac ako 50 dní.