Hongkong zrušil pasy demokratickým aktivistom, tí utiekli do Británie

Hongkong 12. júna (TASR) - Hongkonská vláda v stredu oznámila, že zrušila platnosť pasov šiestim demokratickým aktivistom, ktorí utiekli do Británie, a označila ich za "hľadaných zločincov". TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Hongkong minulý rok vypísal odmeny jeden milión hongkonských dolárov (119.329 eur) za dostihnutie 13 demokratických aktivistov pôsobiacich v zahraničí. Úrady ich obvinili zo spáchania zločinov proti národnej bezpečnosti a na tomto zozname sú aj aktivisti, ktorým odobrali v stredu pasy.



"Ide o bezprávnych hľadaných zločincov, ktorí sa skrývajú v Spojenom kráľovstve. Naďalej sa bezostyšne zapájajú do činností, ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť. Preto sme prijali takéto opatrenie, aby sme im zasadili silný úder," uviedol vo vyhlásení hovorca hongkonskej vlády, pričom spomenul "zrušenie platnosti pasov HKSAR (Hongkonskej osobitnej administratívnej oblasti)".



Šesticu tvoria bývalý prodemokratický poslanec Nathan Law, odborár Christopher Mung Siu-tat a aktivisti Finn Lau, Fok Ka-chi, Choi Ming-da a Simon Cheng.



Hongkonské úrady ako právny základ pre zrušenie pasov uviedli zákon o národnej bezpečnosti prijatý v marci. Polícia dodala, že každému, kto ponúka finančné prostriedky, prenajíma nehnuteľnosť alebo podniká s uvedenými osobami, hrozí sedem rokov vo väzení.



Zákon bol sprísnený pri príležitosti piateho výročia násilných stretov demonštrantov a polície, ktoré znamenali výraznú eskaláciu hongkonského prodemokratického hnutia.



Vypísanie odmien za dostihnutie aktivistov z vlaňajšieho decembra odsúdili Spojené štáty a Británia, pričom Londýn to označil za "hrozbu pre demokraciu a základné ľudské práva".



Nathan Law uviedol, že zrušenie jeho pasu bolo "zbytočné", keďže v roku 2021 získal azyl v Spojenom kráľovstve.



Fin Lau uviedol, že bol vždy držiteľom iba britského zámorského pasu, ktorý je dostupný pre obyvateľov Hongkongu narodených v bývalej britskej kolónii pred jej odovzdaním späť Číne v roku 1997. "Je smiešne zrušiť hongkonský pas, ktorý nikdy neexistoval," uviedol na sociálnej sieti X.