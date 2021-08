Prodemokratického aktivistu Wonga zadržali pre obvinenia z korupcie

Hongkong 2. augusta (TASR) - Hongkonská Nezávislá komisia proti korupcii (ICAC) obvinila v pondelok významného prodemokratického aktivistu a speváka Anthonyho Wonga z "korupčného správania". Ako píše agentúra Reuters, obvinenie sa týka jeho vystúpenia na predvolebnej kampani v roku 2018, pričom ide o ďalší krok namierený voči tamojším opozičným disidentom.



Wong (54) podľa ICAC "zabával (ľudí), aby ich presvedčil hlasovať" za prodemokratického politika Au Nok-hina v doplnkových voľbách do hongkonského zákonodarného zhromaždenia pred troma rokmi. "Wong na zhromaždení odohral na pódiu dve piesne. Na konci vystúpenia apeloval na účastníkov, aby vo voľbách hlasovali za Au Nok-hina," uviedla vo vyhlásení ICAC s tým, že porušil volebné predpisy a nariadenia týkajúceho sa nezákonného správania.



Podľa videa zverejneného na Auovom účte na Facebooku počas koncertu pred piesňou "Jedno zakázané ovocie denne" prihovoril divákom slovami: "Táto pieseň je o voľbe, o tom, či má spoločnosť (možnosť) voľby." V prípade uznania viny mu hrozí trest odňatia slobody do výšky maximálne siedmich rokov a pokuta 500.000 hongkonských dolárov (zhruba 54.164 eur).



Wong bol v roku 2014 silným podporovateľom tzv. dáždnikového hnutia, v rámci ktorého vyšli prodemokratickí demonštranti po prvý raz do ulíc Hongkongu na protest voči obmedzovaniu jeho autonómie. V roku 2019 podporoval i protesty proti čínskej vláde. Je tiež obhajcom práv komunity LGBT.



Au Nok-hina v apríli hongkonské úrady odsúdili na desať mesiacov väzenia za organizovanie nepovoleného zhromaždenia. Zadržali ho tento rok spolu so 46 prominentnými demokratickými aktivistami za údajnú podvratnú činnosť na základe sporného zákona o národnej bezpečnosti z júna minulého roka. Ten trestá aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami.



Čína tvrdí, že predmetný zákon bol potrebný, aby obnovil stabilitu po protestoch z roku 2019. Demokratickí aktivisti a mnohé západné krajiny však legislatívu vnímajú ako zasahovanie Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu.



Obaja zmienení muži majú pred súd predstúpiť vo štvrtok.