Hongkongská polícia ponúka odmeny za piatich aktivistov v zahraničí

Hongkong 14. decembra (TASR) - Hongkongská polícia vo štvrtok vypísala odmenu jeden milión hongkongských dolárov (takmer 117.500 eur) za každého z pätice prominentných aktivistov žijúcich v zahraničí. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Pätica osôb "ušla do zahraničia a je podozrivá zo zločinov proti zákonu o národnej bezpečnosti," vyhlásil superintendent Li Kwai-wah z oddelenia Národnej bezpečnosti Hongkongu.



Zákon o národnej bezpečnosti vstúpil do platnosti pred tromi rokmi a spôsobil, že známi opoziční poslanci a demokratickí aktivisti boli buď uväznení alebo ušli do cudziny.