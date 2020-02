Hongkongskí lekári požadujú uzavretie hraníc s Čínou

Hongkong 1. februára (TASR) - Hongkonskí lekári a zdravotné sestry vyzvali v sobotu na uzavretie hraníc so zvyškom Číny, aby sa zamedzilo ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.



Príslušnú výzvu hongkonskej vláde schválilo viac ako 3000 zdravotných sestier a lekárov z novoutvorenej odborovej organizácie združujúcej zamestnancov nemocníc (HAEA).



Členovia zväzu taktiež rozhodli o tom, že svoju požiadavku budú presadzovať aj prostredníctvom štrajku, ktorý plánujú uskutočniť na budúci týždeň. Proti vyhláseniu štrajku hlasovalo len 10 zdravotníkov a 25 sa zdržalo hlasovania.



"Myslím, že to nie je fér, aby sme sa postavili do prvej línie (boja s koronavírusom) bez dostatočného vybavenia a za situácie, keď zostávajú otvorené hranice. Naša vláda nezastupuje naše záujmy," uviedla jedna z nespokojných zdravotných sestier menom Ada.



Uzavretie hraníc so zvyškom Číny predtým odporučili aj hongkonskí zdravotnícki experti.



V Hongkongu, osobitnej administratívnej oblasti Číny s vysokou mierou autonómie, doposiaľ potvrdili najumenej 13 prípadov nákazy novým koronavírusom. Medzi Hongkončanmi pritom rastú obavy zo šírenia vírusu a pred lekárňami sa tvoria dlhé rady ľudí, ktorí si chcú kúpiť nedostatkové ochranné rúška na tvár, píše agentúra AFP.



Obyvatelia Hongkongu si stále pamätajú smrtiacu epidémiu ochorenia SARS, za ktorým stojí iný typ koronavírusu. Tá si v rokoch 2002-2003 vyžiadala v Hongkongu takmer tri stovky životov a vyše 1700 nakazených.



Napätie okolo šírenia nového koronavírusu 2019-nCoV zvýšilo nespokojnosť Hongkongčanov s miestnou vládou, ktorej popularita je po mesiacoch prodemokratických protestov na rekordne nízkej úrovni.



Maskovaní demonštranti minulý víkend podpálili v Hongkongu budovu, ktorú vláda plánovala využiť na izoláciu osôb s podozrením na nákazu novým koronavírusom. Tento zámer však vyvolal odpor časti verejnosti, ktorá poukazovala na bezprostrednú blízkosť obytných štvrtí. Vláda sa následne rozhodla na tento účel využiť budovy mimo obytných zón.