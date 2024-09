Hongkonská Cathay Pacific kontroluje motory uzemnených lietadiel A350

Hongkong 4. septembra (TASR) - Technici hongkonskej leteckej spoločnosti Cathay Pacific v stredu pokračovali v kontrole motorov lietadiel A350. V pondelok musela spoločnosť uzemniť všetkých 48 lietadiel tohto typu, pretože let smerujúci do Zürichu sa vrátil do Hongkongu pre "poruchu komponentu motora". TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Komponent bol "prvý svojho typu s takouto poruchou na akomkoľvek lietadle A350 na celom svete", uviedla spoločnosť Cathay Pacific. Bezpečnostná inšpekcia doteraz našla 15 lietadiel s "dotknutými komponentmi motora, ktoré si vyžadujú výmenu". Tri v utorok opravili. Airbus a Rolls-Royce ako výrobca motorov až do ukončenia vyšetrovania odmietli poskytnúť ďalšie podrobnosti.



Cathay Pacific je jeden z najväčších svetových prevádzkovateľov diaľkových lietadiel Airbus A350. Ich prepravná kapacita je 440 cestujúcich s doletom 15.000 kilometrov. Po zistení poruchy vykonali bezpečnostné kontroly lietadiel A350-900 a A350-1000 poháňané motormi Rolls-Royce aj ďalšie letecké spoločnosti.



Japonské aerolínie potvrdili, že päť z ich lietadiel A350 prešlo inšpekciou. Ani podľa hovorcu spoločnosti Thai Airways neboli na žiadnom z ich 23 lietadiel A350 zistené problémy.



"Ako preventívne opatrenie SIA kontroluje motory Rolls-Royce Trent XWB-84, ktoré poháňajú našu flotilu Airbus A350-900," uviedol hovorca Singapore Airlines (SIA).



Odborník na letectvo zo Singapurskej univerzity Terence Fan uviedol, že pre lietadlá Airbus 350 vydala Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva začiatkom tohto roka "smernicu o letovej spôsobilosti".



"(Lietadlo) A350 je často nasadzované pri diaľkových letoch, z ktorých mnohé prelietajú oceány alebo riedko obývané oblasti s malým počtom letísk, na ktoré sa môžu lietadlá okamžite odkloniť, ak oba motory stratia výkon," povedal.



"Je zrejmé, že poškodenie nebolo v tomto rozsahu, ale určite bolo dostatočné na prerušenie letu do Zürichu," doplnil.



V novembri minulého roka generálny riaditeľ aerolínií Emirates Tim Clark vyjadril obavy o odolnosť a životnosť motorov A350. Spoločnosť Rolls-Royce obhajovala svoje motory Trent XWB-97 a uviedla, že podniká kroky na zlepšenie ich životnosti.