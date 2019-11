Hongkonská polícia dúfa v pokojné riešenie situácie v univerzite

Hongkong 19. novembra (TASR) - Polícia v Hongkongu ešte nerozhodla o svojich nasledujúcich krokoch zameraných na ukončenie patovej situácie na miestnej polytechnickej univerzite, ale stále dúfa v pokojné riešenie. V utorok to vyhlásil hovorca hongkonskej polície Kwok Ka-chuen, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Kwok na pravidelnom každodennom brífingu povedal: "Budeme situáciu pozorne sledovať, budeme zhromažďovať tajné informácie a rozhodneme sa, aký nasledujúci krok urobíme."



Na otázku, či bol stanovený posledný termín, do ktorého sa majú vzdať protivládni protestujúci zabarikádovaní na univerzite, Kwok neodpovedal jednoznačne a neposkytol žiadne podrobnosti. Nevyjadril sa ani k správam, že úrady plánujú v univerzitnom areáli odpojiť elektrinu a vodu, na čo by mali začať operáciu na konečné vypratanie univerzity.



Podľa odhadov sa vo vnútri univerzity, ktorú už tretí deň oblieha polícia, stále nachádza 100 až 300 protestujúcich.



Hongkonskú polytechnickú univerzitu (PolyU) do utorka opustilo zhruba 600 demonštrantov vrátane 200 osôb mladších než 18 rokov, ktorým umožnili vrátiť sa po vypočúvaní a odfotografovaní ich tvárí domov.



Kwok a ďalší predstavitelia oznámili, že všetci dospelí odchádzajúci z univerzitného areálu budú zatknutí pre podozrenie z výtržníctva a ďalších trestných činov, čo bude závisieť od stupňa násilia spáchaného v škole alebo okolitých oblastiach.



Policajný hovorca uviedol, že v ďalšom areáli, konkrétne Hongkonskej čínskej univerzity, sa našlo vyše 3900 benzínových bômb. Kwok podľa svojich slov predpokladá, že aj na Hongkonskej polytechnickej univerzite je uskladnené veľké množstvo podomácky vyrobených zbraní.



Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".