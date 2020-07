Hongkong obvinil na základe nového bezpečnostného zákona prvú osobu

Hongkong 3. júla (TASR) – Hongkonská polícia dnes obvinila prvú osobu na základe nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Peking schválil začiatkom týždňa a uplatňuje v Hongkongu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



„Dvadsaťštyriročný muž bol obvinený v jednom bode z podnecovania ľudí na odtrhnutie (Hongkongu od Číny) a v jednom bode z teroristickej činnosti," uviedla polícia v krátkom oznámení.



Policajný zdroj povedal, že obvinenia boli vznesené proti mužovi, ktorý vrazil motocyklom do skupiny policajtov v stredu práve počas protestov proti novému zákonu o národnej bezpečnosti.



Videozáznam miestnej televízie zachytáva muža na oranžovej motorke so zástavou s nápisom „Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias." Muž vošiel do bočnej uličky a vrazil do skupiny príslušníkov poriadkovej polície.



Záznam nakrútený okoloidúcim človekom na mobil zachytáva scénu o niekoľko sekúnd neskôr, kde už muža, ktorý spadol na zem, bleskovo zadržali.



Polícia vtedy oznámila, že zranenia utrpeli traja policajti.



Nový bezpečnostný zákon schválil čínsky parlament v Pekingu v utorok 30. júna a až do schválenia ho držali v tajnosti - následne vyvolal šok po celom meste, nielen preto, akým spôsobom ho začali uplatňovať v praxi, ale aj preto, nakoľko potláča slobodu prejavu.



Zákon zakazuje viacero skutkov pokladaných za aktivity smerujúce k odtrhnutiu, za podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Odborníci na právo však upozorňujú, že nový zákon zakazuje dokonca aj mierumilovné politické názory.



Hongkonská vláda napríklad oznámila, že používanie slovného spojenia „Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias" je protizákonné, lebo patrí medzi aktivity smerujúce k odtrhnutiu a podvratnú činnosť.



Teroristické trestné činy sú širšie: patria k nim útoky na vozidlá alebo dopravné siete a tiež „používanie nebezpečných metód na vážne ohrozenie zdravia a bezpečia verejnosti".



Najvážnejšie trestné činy v rámci nového bezpečnostného zákona sa trestajú až doživotným väzením.



Kritici už vopred varovali, že tento nový zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala túto bývalú britskú kolóniu pod svoju správu.



Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp jedna krajina, dva systémy. Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.