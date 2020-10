Hongkonská polícia podnikla raziu u prodemokratického magnáta

Hongkong 15. októbra (TASR) - Hongkonská polícia podnikla vo štvrtok raziu u mediálneho magnáta Jimmyho Laia, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností tamojšieho prodemokratického hnutia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Vyzerá to tak, že (policajti) hľadajú akýkoľvek dôvod, aby ma mohli obžalovať," povedal Lai novinárom. "Polícia ani len nečakala na príchod môjho právnika a odniesla moje veci," vyjadril sa s tým, že takéto počínanie nie je v súlade s princípmi právneho štátu.



Magnátov blízky spolupracovník Mark Simon sa pre AFP vyjadril, že v sídle spoločnosti Jimmyho Laia zasahovalo celkovo 14 policajtov. Odišli skôr, ako na miesto stihol doraziť Laiov právnický tím.



"Ich cieľom je zastaviť tok peňazí pre Apple Daily," vplyvný bulvárny denník vydávaný spoločnosťou Jimmyho Laia, ktorý patrí medzi najčítanejšie noviny v Hongkongu.



Predstavitelia hongkonskej polície zatiaľ raziu oficiálne nekomentovali.



Podnikateľ Jimmy Lai (v čínštine Li Č'-jing) bol naposledy v auguste zadržaný, a to na základe nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu a terorizmu. Polícia ho zadržala pre obvinenie z tajnej dohody so zahraničnými silami, pričom prehľadala aj sídlo Apple Daily.



Mediálny magnát Lai bol od vypuknutia veľkých vlaňajších prodemokratických protestov v Hongkongu zadržaný už najmenej trikrát, najmä pre obvinenia z podnecovania ľudí na účasť na nezákonných protestoch a ich organizovanie.