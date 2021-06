Hongkonská polícia podnikla raziu v prodemokratickom denníku

Hongkong 17. júna (TASR) - Hongkonská polícia vo štvrtok ráno podnikla raziu v sídle známeho prodemokratického denníka Apple Daily a zatkla jeho šéfredaktora a ďalších štyroch vedúcich pracovníkov. Informovala o tom agentúra AFP.



Zásah za účasti vyše 200 policajtov sa uskutočnil na základe kontroverzného bezpečnostného zákona, ktorý vlani schválil čínsky parlament. V sídle novín bola vykonaná prehliadka za účelom zaistenia dôkazov, uviedli miestne úrady.



Zadržané osoby - štyria muži a jedna žena vo veku od 47 do 63 rokov - sú podozrivé z toho, že sa "spriahli so zahraničnou mocnosťou alebo s cudzími elementmi s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť" krajiny.



Okrem šéfredaktora Apple Daily Ryana Lawa bol zatknutý aj Cheung Kim-hung, výkonný riaditeľ mediálnej spoločnosti Next Digital, ktorej tento denník patrí. V policajnej cele skončil aj prevádzkový riaditeľ a ďalší dvaja riadiaci pracovníci. Policajti celé okolie budovy uzavreli a vynášali z nej krabice so zaistenými materiálmi.



Bulvárny denník Apple Daily dlhodobo podporuje hongkonské prodemokratické hnutie a často kritizuje miestnu vládu aj Peking za to, že pritvrdzujú kontrolu nad touto osobitnou administratívnou oblasťou Číny a postupne obmedzujú jej slobody.



Majiteľ novín, 73-ročný mediálny magnát Jimmy Lai bol v apríli tohto roku odsúdený na 14 mesiacov za organizovanie a účasť na nepovolených prodemokratických protestoch.



Čínsky zákon o národnej bezpečnosti kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.