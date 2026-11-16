< sekcia Zahraničie
Hongkonská polícia začala využívať AI na rozpoznávanie tvárí
Nové nástroje sú súčasťou policajného programu SmartView a majú posilniť schopnosti existujúcich kamerových systémov.
Autor TASR
Hongkong 16. novembra (TASR) - Hongkong spustil v pondelok v rámci siete bezpečnostných kamier funkcie na rozpoznávanie tvárí, ktoré sú založené na umelej inteligencii (AI). Úrady tak s odvolaním sa na národnú bezpečnosť a prevenciu kriminality rozširujú monitorovanie verejných priestorov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Nové nástroje sú súčasťou policajného programu SmartView a majú posilniť schopnosti existujúcich kamerových systémov. Podľa náčelníka hongkonskej polície Joea Chowa budú „zárukou bezpečnosti občanov dodržiavajúcich zákony“. Šéf bezpečnosti Chris Tang vlani uviedol, že AI bude slúžiť na sledovanie davov, čítanie evidenčných čísel vozidiel a sledovanie osôb, napríklad podozrivých zo spáchania trestnej činnosti.
Od spustenia programu SmartView v roku 2024 nainštalovala polícia približne 5000 kamier. Vďaka nim sa podarilo objasniť takmer 2200 prípadov a viac ako 2800 zadržaní. Do roku 2028 chcú úrady počet kamier zvýšiť až na 60.000.
Niektorí obyvatelia sa však obávajú možného zneužitia systému a zhromažďovania osobných údajov a snímok tvárí. Iní poukazujú na to, že podobné technológie sú v pevninskej Číne bežné, zároveň ale požadujú transparentnosť pri nakladaní so získanými údajmi. Náčelník polície Chow ubezpečil, že systém sa nebude zneužívať.
Od rozsiahlych prodemokratických protestov v roku 2019 sprísňuje Čína kontrolu nad Hongkongom. Zaviedla tam zákon o národnej bezpečnosti, ktorý podľa kritikov potlačil nesúhlasné názory. Austrálsky analytický inštitút ASPI vo vlaňajšej správe upozornil, že umelá inteligencia umožňuje čínskej vláde automaticky cenzurovať obsah, sledovať obyvateľov vo väčšom rozsahu a v zárodku potláčať kritiku režimu.
Podobnú technológiu využívajú aj ďalšie krajiny vrátane Británie. Kritici poukazujú v tejto súvislosti na ohrozenie súkromia a riziko nesprávnej identifikácie vedúcej k neoprávneným zatknutiam. Európska únia v roku 2024 až na niekoľko výnimiek zakázala polícii používať na verejných miestach systémy, ktoré ľudí v reálnom čase rozpoznávajú podľa tváre, poznamenala AFP.
Nové nástroje sú súčasťou policajného programu SmartView a majú posilniť schopnosti existujúcich kamerových systémov. Podľa náčelníka hongkonskej polície Joea Chowa budú „zárukou bezpečnosti občanov dodržiavajúcich zákony“. Šéf bezpečnosti Chris Tang vlani uviedol, že AI bude slúžiť na sledovanie davov, čítanie evidenčných čísel vozidiel a sledovanie osôb, napríklad podozrivých zo spáchania trestnej činnosti.
Od spustenia programu SmartView v roku 2024 nainštalovala polícia približne 5000 kamier. Vďaka nim sa podarilo objasniť takmer 2200 prípadov a viac ako 2800 zadržaní. Do roku 2028 chcú úrady počet kamier zvýšiť až na 60.000.
Niektorí obyvatelia sa však obávajú možného zneužitia systému a zhromažďovania osobných údajov a snímok tvárí. Iní poukazujú na to, že podobné technológie sú v pevninskej Číne bežné, zároveň ale požadujú transparentnosť pri nakladaní so získanými údajmi. Náčelník polície Chow ubezpečil, že systém sa nebude zneužívať.
Od rozsiahlych prodemokratických protestov v roku 2019 sprísňuje Čína kontrolu nad Hongkongom. Zaviedla tam zákon o národnej bezpečnosti, ktorý podľa kritikov potlačil nesúhlasné názory. Austrálsky analytický inštitút ASPI vo vlaňajšej správe upozornil, že umelá inteligencia umožňuje čínskej vláde automaticky cenzurovať obsah, sledovať obyvateľov vo väčšom rozsahu a v zárodku potláčať kritiku režimu.
Podobnú technológiu využívajú aj ďalšie krajiny vrátane Británie. Kritici poukazujú v tejto súvislosti na ohrozenie súkromia a riziko nesprávnej identifikácie vedúcej k neoprávneným zatknutiam. Európska únia v roku 2024 až na niekoľko výnimiek zakázala polícii používať na verejných miestach systémy, ktoré ľudí v reálnom čase rozpoznávajú podľa tváre, poznamenala AFP.