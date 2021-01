Hongkonská polícia zatkla 11 ľudí, ktorí pomáhali aktivistom pri úteku

Hongkong 14. januára - Hongkonská polícia zatkla 11 osôb pre podozrenie zo spáchania trestných činov súvisiacich s pomocou obvineným - 12-tim prodemokratickým aktivistom, ktorí sa vlani v auguste pokúsili o útek loďou na Taiwan. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters.



Medzi zatknutými vo veku 18-72 rokov sú tri ženy a osem mužov. Jedným z nich je Chuang Kuo-tchung (v anglicky písaných médiách Daniel Wong), právnik, ktorý sa 12 zadržaným snažil pomôcť.



Podľa Chuangovho statusu na Facebooku prišla polícia do jeho bytu ráno po 06.00 h miestneho času. Polícia sa pre Reuters vyjadrila, že stále zhromažďuje informácie a nemôže tak k prípadu poskytnúť ďalšie informácie.



Podľa vyjadrení miestnych médií boli zadržaní podozriví z pomoci 12-tim obyvateľom Hongkongu, ktorých v roku 2019 obvinili v súvislosti s protivládnymi protestmi a následne zatkli pri pokuse o útek z krajiny.



Koncom decembra čínsky súd obvinil desiatich z nich za nedovolené prekročenie hraníc na sedem mesiacov až tri roky v prípade, ktorý pritiahol medzinárodnú pozornosť a vyvolal znepokojenie nad zaobchádzaním s aktivistami. Dvoch z nich, ktorí boli v čase zatknutia maloletí, vrátili do Hongkongu.



Rodiny zadržaných tvrdia, že im bol odmietnutý prístup k nezávislým právnikom; zároveň vyjadrili presvedčenie, že Číne pri zatýkaní pomáhali hongkonské úrady.



Samostatne spravovaný Taiwan sa stal obľúbeným útočiskom prodemokratických aktivistov z Hongkongu po tom, čo Peking v júni 2020 schválil zákon o národnej bezpečnosti, krok, ktorý kritici označujú za nástroj na potlačenie disentu a slobody. Na jeho základe už bolo zatknutých viac ako 100 ľudí.



Hongkong sa vrátil pod čínsku správu v roku 1997 s ubezpečením zachovania slobôd nevídaných na pevnine vrátane slobody prejavu a zhromažďovania. Demokratickí aktivisti sa sťažujú, že vládcovia komunistickej strany v Číne tieto slobody obmedzujú, Peking obvinenia popiera.



USA a EÚ vyzvala na prepustenie aktivistov a umožnenie ich návratu do Hongkongu.