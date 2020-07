Hongkonská polícia zatkla prvú osobu na základe nového zákona

Hongkong 1. júla (TASR) - Muž, u ktorého našli vlajku nezávislého Hongkongu, sa stal prvou osobou zatknutou na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti, ktorý platí pre toto autonómne územie Číny. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



"Muža sme zatkli za vlastnenie vlajky nezávislého Hongkongu, čím porušil zákon o národnej bezpečnosti," napísala hongkonská polícia na svojom účte na Twitteri a pripojila fotografiu muža a vlajky.



"Toto je prvé zatknutie odvtedy, čo zákon vstúpil do platnosti," dodala polícia.



Čínski zákonodarcovia jednomyseľne schválili tento zákon v hlasovaní v utorok a rozhodli, že "zákon o národnej bezpečnosti bude zahrnutý" do miniústavy Hongkongu, napísala čínska oficiálna tlačová agentúra Sinchua.



Kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.