Hongkonská správkyňa: Vláda bude pokorne počúvať hlas verejnosti

Hongkong 25. novembra (TASR) - Hlavná správkyňa Hongkongu Carrie Lamová po porážke, ktorú propekinská garnitúra utrpela v nedeľňajších komunálnych voľbách vyhlásila, že jej vláda bude "pokorne počúvať" hlas verejnosti. Uviedla to agentúra AFP.



"Vláda bude rozhodne pokorne počúvať názory občanov a seriózne ich zvažovať," povedala Lamová.



Hongkonské prodemokratické hnutie vyhralo nedeľňajšie voľby s výrazným náskokom, ktorý zároveň preukázal aj vysokú podporu verejnosti pre piaty mesiac prebiehajúce protivládne protesty.



Podľa agentúr AFP a AP získali prodemokratickí kandidáti, uchádzajúci sa o 452 kresiel obvodných rád, výraznú väčšinu. Konečné výsledky ešte nie sú k dispozícii.



"Vláda rešpektuje výsledky volieb," povedala Lamová.



Na predbežné výsledky reagoval aj čínsky minister zahraničných vecí Wang I. "Ešte nie sú finálne výsledky. Počkajme si na konečný výsledok, ok? Avšak isté je, že nezávisle od toho ako to dopadne, Hongkong je súčasťou Číny a jej špeciálnym regiónom," Wang povedal reportérom po svojom stretnutí s japonským premiérom Šinzóm Abem v Tokiu.