Hongkong nariadil školám, aby odstránili knihy porušujúce nový zákon

Hongkong 6. júla (TASR) - Hongkonská vláda v pondelok nariadila školám, aby odstránili všetky knihy, ktoré by mohli porušiť nový zákon o národnej bezpečnosti, uviedla agentúra AFP.



"V súlade so štyrmi typmi trestných činov, ktoré sú jasne stanovené zákonom, by vedenie školy a učitelia mali čo najskôr skontrolovať učebné materiály vrátane kníh," oznámil hongkonský Úrad pre vzdelávanie (EDB).



"Ak nájdu zastaraný obsah alebo niečo, čo sa týka uvedených štyroch trestných činov, mali by to odstrániť," dodal úrad.



Minulý týždeň schválil čínsky parlament kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti, ktorý v Hongkongu zakazuje aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči ústrednej vláde v Pekingu, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa zákona budú kriminalizované aj politické názory, ktoré žiadajú nezávislosť či samostatnosť územia.



Ľudskoprávne skupiny a právni analytici varovali, že obšírne znenie zákona, ktoré bolo až do jeho schválenia utajené, by v poloautómnom území výrazne obmedzilo a ohrozilo politické slobody.



Príkaz na odstránenie kníh prišiel len dva dni po tom, čo knihy popredných prodemokratických hongkonských aktivistov začali miznúť z tamojších knižníc.



Medzi autormi, ktorých knihy viac nie sú dostupné, je aj Chuang Č'-feng, známy pod poeurópčeným menom Joshua Wong, a prodemokratická poslankyňa hongkonskej legislatívnej rady Čchen Šu-čuang, známa aj ako Tanya Chan.



Hongkong má niekoľko najlepších univerzít v Ázii, kde sa diskutuje a píše o témach, ktoré by boli na pevnine zakázané.



Peking však objasnil, že chce, aby sa vzdelávanie v Hongkongu stalo viac "vlasteneckým" a aby sa neopakovali rozsiahle, často násilné a prevažne mládežnícke prodemokratické protesty, ktoré trvajú už viac ako rok.