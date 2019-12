Hongkonské protesty neutíchajú ani cez Vianoce, vláda odsúdila násilie

Peking 25. decembra (TASR) - Hongkonská vláda odsúdila v stredu násilie, ktoré sprevádzalo opätovné protesty vo finančnej metropole počas Štedrého dňa, a označila ho za "hanebné". Zrážky trvali až do ranných hodín a policajti pri nich použili voči protestujúcim slzotvorný plyn, paprikový sprej i vodné delá, informuje agentúra DPA.



Protestné akcie sa v utorok konali vo viacerých častiach Hongkongu, okrem iného v obľúbených nákupných a turistických štvrtiach Ťien-ša-cuej (Tsim Sha Tsui) a Wang-ťiao (Mong Kok). Svedkovia uviedli, že spievajúci demonštranti pochodovali nákupnými centrami a cielene útočili na obchody spojené s Čínskou ľudovou republikou. Protesty sa následne presunuli do ulíc, kde polícia nasadila množstvo príslušníkov.



Napriek opakovaným výzvam poriadkových zložiek sa davy ľudí nerozišli. Okolo polnoci zaželali demonštranti policajtom dokonca hlasno "veselé Vianoce" - krátko pred tým, ako začali niektorí z nich hádzať zápalné fľaše. Na ulici pred historickým hotelom Peninsula policajti zasiahli proti demonštrantom slzotvorným plynom. Viacero staníc metra museli z bezpečnostných dôvodov uzavrieť.



Polícia použila slzotvorný plyn na rozohnanie protestujúcich po prvý raz v tomto mesiaci po období relatívneho pokoja, ktoré nastalo po novembrovom drvivom víťazstve prodemokratického tábora v komunálnych voľbách.



Hovorca vlády v stredu oznámil, že výtržníci poškodzovali semafory, blokovali cesty, zakladali ohne a útočili na policajných príslušníkov.



Vláda podľa neho "dôrazne odsudzuje správanie výtržníkov", ktoré viedlo k narušeniu dopravy po celom meste.



"Tieto činy vážne narušili spoločenský poriadok, zasiahli sviatočnú atmosféru a bránili iným ľuďom tešiť sa z obdobia sviatkov, čo je hanebné," uviedol hovorca v stanovisku.



Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".